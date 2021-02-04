Объединенный блок сети и розничного бизнеса банка «Открытие» возглавил Александр Пахомов

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Банк «Открытие» провел реорганизацию, объединив свой розничный блок и блок управления региональной сетью. Руководителем нового блока назначен член правления банка Александр Пахомов: теперь он будет отвечать за переход блока на новую организационную структуру, рост активной клиентской базы, повышение эффективности бизнес-процессов и укрепление позиций учреждения в ключевых сегментах банковской розницы.

Как свидетельствует официальная биография, Александр Пахомов родился 9 декабря 1978 года в Читинской области. В 2001 году окончил Хабаровскую академию экономики и права. В 2013-м окончил IE Business School, получив дополнительное образование — МВА.Более 10 лет проработал в группе ВТБ. С 2018 года возглавлял блок управления региональной сетью в группе «Открытие» и отвечал за объединение с Бинбанком.Вениамин Полянцев, ранее занимавший должность руководителя розничного блока банка, возглавит новый проект по созданию цифровой компании в периметре группы.