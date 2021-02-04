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Постоянно хочется создавать что-то необычное и креативное
Заведующая столичной библиотекой № 113 Резида Якшибаева / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Постоянно хочется создавать что-то необычное и креативное

Юлия Зыкина

Общество

Активная и заряженная позитивом заведующая библиотекой № 113 Резида Якшибаева всегда находится в поисках чего-то нового, необычного и неординарного. Об этом она рассказала корреспонденту «Вечерней Москвы».

Резида уверена — завтракать и ужинать необходимо только в кругу семьи. С сыном они с утра делятся планами на предстоящий день и настраиваются — кто на учебу, кто на работу. Кстати, женщина признается, что готовка доставляет ей особое удовольствие.

Утром на столе можно увидеть и торты, и пироги — татарская кухня славится своей выпечкой. А еще Резида пьет чай с молоком. Тоже национальная традиция.

— Мои сотрудники к этому уже привыкли. Поэтому, если кто-то идет в магазин, обязательно захватит лишнюю бутылку молока. В нашем коллективе семейная атмосфера.

Периодически, когда мы организовываем мероприятия, мужья и дети сотрудников помогают в этом. Мой младший сын, бывает, фотографирует спектакли или концерты, а также следит за публикациями о библиотеке в соцсетях, — делится Резида Якшибаева.

В ближайшее время в библиотеке планируются большие перемены, поэтому и по дороге на работу и домой заведующая постоянно обдумывает, как подготовиться к предстоящему переезду и грядущему ремонту.

— Сейчас очень удобно стало добираться из Подольска в Москву — сел на МЦД и занимайся своими делами. Что касается работы, то нашу библиотеку выдвинули на капитальный ремонт по нацпроекту «Культура». К апрелю мы уже должны все вывезти из помещений. Обновленной и современной нашу читальню мы увидим только в сентябре, — пояснила Якшибаева.

Ремонт затеяли неспроста. В этой библиотеке всегда проводились различные мероприятия, показывали спектакли. Здесь же организованы театральный и художественный кружки. Поэтому, когда Резида предложила реализовать здесь проект «Арт-библиотека», ее поддержали.

— Появление новой креативной библиотеки в районе Текстильщики закроет потребности разных категорий населения: для молодежи здесь появится игротека. Для предпринимателей организуем коворкинг, где они смогут также проводить тренинги. Для детей тоже будут игротека и сенсорная комната, а для людей, ведущих здоровый образ жизни, появится фитнес-зал. Ну а представители серебряного возраста смогут отдыхать в лаунж-зоне, — поделилась она.

Кстати, большинство из этих идей уже реализованы в других библиотеках, в которых ей удалось в свое время поработать. В одной из них она даже создала Молодежный креативный центр.

— Когда меняла место жительства на Московский регион, очень жалко было расставаться с очередным своим «детищем». Но мне постоянно хочется создавать. Так было и со школьной библиотекой. Когда я там сделала ремонт и наладила весь процесс, мне захотелось чего-то большего. Теперь вот создаем что-то новое здесь, в Текстильщиках. Меня эта деятельность заряжает.

Поэтому очень быстро получается найти партнеров для реализации проектов. Наверно, без такой любви я не смогла бы больше 30 лет проработать в этой сфере, — призналась Якшибаева. — Я застала все вехи библиотечного дела. Помню, как очереди собирались в залах за очередным номером журнала. Теперь все по-другому. Помещения становятся более функциональными и современными.

СПРАВКА

Заведующая библиотекой № 113 Резида Якшибаева всю свою жизнь связала с библиотечным делом. В 1987 году окончила Уфимский библиотечных техникум, а затем поступила в Самарскую государственную академию культуры и искусств.

Профессиональную деятельность начала в должности старшего библиотекаря детской читальни № 9 города Стерлитамака, потом стала заведующей учреждения. После этого она возглавляла и другие библиотеки, в том числе и школьные.

С февраля 2017-го — заведующая библиотекой № 113 ГБУК города Москвы «ЦБС ЮВАО», а в 2020 году под ее руководство перешли читальни № 112 и № 114. Победитель различных конкурсов — от муниципальных до всероссийских.

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