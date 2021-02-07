«Кости летят»: археолог рассказал, как находят артефакты в мегаполисах

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Скоро в столичные музеи попадут почти 150 находок, обнаруженных во время археологического мониторинга Пушкинского музея в 2019 году. «Вечерняя Москва» поговорила с археологом Сергеем Мульдом, который рассказал, как ученые ищут артефакты в черте города и что делать, если вы случайно откопали клад.

Среди находок, которые были обнаружены на территории Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина при археологическом мониторинге в 2019 году, оказались старинные украшения, изразцы, посуда и другие предметы быта, детали гардероба, а также оружие.

Среди находок — часть узорчатой печати XVII века из цветного металла, на которой изображены дерево и двое мужчин, железная шпора и наконечники от стрел того же периода, турецкая трубка XVII–XIX веков, костяная игральная фишка от домино конца XIX — начала XX века. В коллекции представлены несколько видов изразцов, плиток из глины XVII–XIX веков.

Как рассказал «Вечерней Москве» Сергей Мульд, нередко археологические находки совершают абсолютно случайно, например, при строительстве жилых зданий, прокладке труб или линий метро. Конечно, места, где потенциально может обнаружиться что-то интересное для исследователей, пытаются отслеживать и начинают работы только после того, как ученые проведут работы на местности, но неожиданности тоже случаются:

— Всегда есть какая-то вероятность, что при земельных работах найдется какой-то артефакт. Например, сидит человек в экскаваторе и понимает, что вместе с грунтом начинает цеплять погребение, кости летят. В таком случае работы, как правило, останавливают, вызывают полицию, а уже она, убедившись, что никакого криминала здесь нет, звонит в госорганы. Приходит археолог и смотрит, что же там такое разрушили. К сожалению, многие такие случайные находки остаются незамеченными, ведь здесь речь уже о человеческом факторе — не всем хочется прекращать работы, вызывать сотрудников, разбираться со всеми этими сложностями. К тому же какие-то более мелкие предметы с экскаватора можно просто и не заметить.

Ситуация оказывается намного проще, когда территории уже находятся на контроле как места, где потенциально могут находиться интересные артефакты. В случае когда на такой местности планируют начать строительные работы, вызываются археологи, которые проводят исследование на месте:

— Проводится визуальный осмотр, копаются шурфы — небольшие ямки метр на метр — и археологи смотрят, на какой глубине что находится, какой культурный слой, может ли здесь быть что-то интересное. Самым богатым на археологические открытия, конечно, является Крым и вообще юг России. Взять хотя бы Севастополь — буквально через каждые сто метров можно найти что-то стоящее. А вот на Урале и территориях, менее интересных в историческом плане, где не было войн, народы не сменяли друг друга, вероятность найти что-то стоящее намного ниже.

Если вдруг, копая огород, вы случайно нашли какой-то предмет, который показался интересным, самый простой способ узнать, что попало вам в руки, по словам Мульда, — отнести его в местный краеведческий музей или археологический центр, который есть сегодня практически в каждом городе:

— А можно поступить еще проще и просто выложить фото предмета в интернете — ответы там находятся довольно быстро. Нужно понимать, что с точки зрения закона вы не обязаны никому передавать или отдавать свою находку, если только это не клад. Хоть сделать это было бы и правильно.

Чаще всего, как заметил археолог, люди находят монеты. А еще куски метала, порубленные на части, которые раньше использовали для оплаты. Такие предметы охотно покупают частные музеи и коллекционеры:

— Частный музей, вероятно, с охотой приобретет вашу находку, государственный предложит какие-то альтернативные способы передачи. Есть еще и коллекционеры, собирающие исторические предметы, что, на мой взгляд, совершенно неправильно. Нам необходим закон, запрещающий подобные коллекции, это было бы огромным вкладом в борьбу с грабительством и черными археологами. Коллекционировать можно марки, но то, что было сокрыто в земле, представляет историческую ценность, должно принадлежать всему государству.

Археолог заключил, что единственно правильным шагом при обнаружении археологического артефакта будет передать его в дар местному музею, поскольку история не должна находиться в одних, частных руках.

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