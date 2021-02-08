Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку
Пилот спасательного вертолета Московского авиацентра Андрей Михалевич готовится к учебному вылету / Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку

Дарья Пиотровская

Общество

День работника гражданской авиации отмечается в нашей стране 9 февраля. И в преддверии этой даты спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. На учебном вылете побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Над вертолетной площадкой «Щапово» слышен гул. На высоте метров 30 зависла машина с эмблемой МАЦ. Спасатель Александр Климанов открывает дверь кабины и спускается на лебедке к человеку, изображающему пострадавшего. Осмотрев, помещает его в приспособление для транспортировки — «косынку», и поднимается с ним в кабину.

В учениях участвует один из экипажей службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО) Московского авиацентра. Это подразделение, созданное в 2019 году, уже оказало помощь более чем 250 москвичам. В его составе — 26 профессиональных спасателей, владеющих методом беспарашютного десантирования с вертолета.

— Мы ведем дежурство круглосуточно, — говорит Алексей Новиков, заместитель начальника СПАСО. — Выполняем все те же задачи, что и другие спасательные службы, плюс совершаем выезды с применением авиации. Расчетное время прибытия дежурной смены с базы на ближайший аэродром — 21 минута. Прибыв на автомобиле, загружаем в вертолет необходимое на конкретном вызове оборудование, взлетаем.

Сегодня специалисты отрабатывают два способа десантирования, которые применяются, чтобы добраться до пострадавшего в труднодоступных местах — например, на воде, на крышах домов, в лесу. Спуск на лебедке — более автоматизированный, выпускает трос и управляет механизмом бортмеханик. Второй вариант — десантирование на шнуре.

— Как правило, шнур применяют, когда десантник идет на спуск в незнакомое место — чтобы понять ситуацию внизу. При этом методе он сам контролирует скорость и может выбрать место посадки, — поясняет Алексей Новиков. — А далее, если нужно транспортировать пострадавшего, спускаем лебедку.

При отработке второго варианта роль пострадавшего исполняет манекен. И его бригаде удается спасти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Каталышев, заместитель директора Московского авиационного центра:

— Ка-32А11ВС является лучшей машиной в мире для тушения пожаров, выполнения транспортных задач. У нее большой запас мощности, она не чувствительна к метеоусловиям. И уже успела доказать нам свою универсальность. Этот вертолет может доставлять на место происшествия спасателей, на внешней подвеске поднимать грузы до пяти тонн. У нас практически все вылеты — как боевые. Мы постоянно в режиме готовности.

Читайте также: Детали для ракет и самолетов печатает принтер

праздниквертолетотечественная авиация
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Месиво вместо лица: за что психолог заказала хореографа

Мехти Мехтиев
Мехти Мехтиев

Лихие 90-е: почему произошел дефолт

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Некоторым лучше вообще не иметь детей

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Товарищи ученые, бросайте ваши опыты

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Российское кино всегда виновато перед зрителем

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

О вкусном пельмене замолвите слово

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Вера твоя спасла тебя

Все мнения
О проекте