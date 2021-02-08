Пилот спасательного вертолета Московского авиацентра Андрей Михалевич готовится к учебному вылету / Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

День работника гражданской авиации отмечается в нашей стране 9 февраля. И в преддверии этой даты спасатели Московского авиационного центра провели показательную тренировку с участием нового пожарного вертолета Ка-32А11ВС. На учебном вылете побывал корреспондент «Вечерней Москвы».

Над вертолетной площадкой «Щапово» слышен гул. На высоте метров 30 зависла машина с эмблемой МАЦ. Спасатель Александр Климанов открывает дверь кабины и спускается на лебедке к человеку, изображающему пострадавшего. Осмотрев, помещает его в приспособление для транспортировки — «косынку», и поднимается с ним в кабину.

В учениях участвует один из экипажей службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСО) Московского авиацентра. Это подразделение, созданное в 2019 году, уже оказало помощь более чем 250 москвичам. В его составе — 26 профессиональных спасателей, владеющих методом беспарашютного десантирования с вертолета.

— Мы ведем дежурство круглосуточно, — говорит Алексей Новиков, заместитель начальника СПАСО. — Выполняем все те же задачи, что и другие спасательные службы, плюс совершаем выезды с применением авиации. Расчетное время прибытия дежурной смены с базы на ближайший аэродром — 21 минута. Прибыв на автомобиле, загружаем в вертолет необходимое на конкретном вызове оборудование, взлетаем.

Сегодня специалисты отрабатывают два способа десантирования, которые применяются, чтобы добраться до пострадавшего в труднодоступных местах — например, на воде, на крышах домов, в лесу. Спуск на лебедке — более автоматизированный, выпускает трос и управляет механизмом бортмеханик. Второй вариант — десантирование на шнуре.

— Как правило, шнур применяют, когда десантник идет на спуск в незнакомое место — чтобы понять ситуацию внизу. При этом методе он сам контролирует скорость и может выбрать место посадки, — поясняет Алексей Новиков. — А далее, если нужно транспортировать пострадавшего, спускаем лебедку.

При отработке второго варианта роль пострадавшего исполняет манекен. И его бригаде удается спасти.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег Каталышев, заместитель директора Московского авиационного центра:

— Ка-32А11ВС является лучшей машиной в мире для тушения пожаров, выполнения транспортных задач. У нее большой запас мощности, она не чувствительна к метеоусловиям. И уже успела доказать нам свою универсальность. Этот вертолет может доставлять на место происшествия спасателей, на внешней подвеске поднимать грузы до пяти тонн. У нас практически все вылеты — как боевые. Мы постоянно в режиме готовности.

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