Существуют ли предсказания на самом деле и насколько они правдивы

Фото: Из личного архива Розы Бекертон

Реставратор из Великобритании нашел в мебели старое письмо с точным описанием будущего. «Вечерка» решила разобраться в природе предсказаний и путешествий во времени.

В письме 1969 года, найденном английским драпировщиком Питером Бекертоном в диване, 11-летняя девочка описывала мир будущего. В ее фантазиях были видеозвонки, телевизоры с плоским экраном, даже домофоны и умные дома.

— Если внимательно и вдумчиво изучать окружающий мир, правдивые прогнозы делать можно, — считает координатор Научного центра исследований «Космопоиск» Сергей Александров. — Правда, их далеко не всегда слушают и вспоминают лишь задним числом. Также известны случаи, к сожалению, необъясненные, определенных прозрений и пророчеств, сбывшихся впоследствии. То, как они были сделаны, пока остается научной загадкой.

По мнению исследователя, вызывают сомнения «предсказания», получающие огласку уже после событий.

— Естественно, собирать прогнозы нужно «до». После все и так все «заранее знают»! Увы, история с легендарной предсказательницей Вангой, скорее всего, про это, — полагает Сергей Александров. — Часто ей приписывают то, о чем она, бедная, и не говорила и не знала, но кто проверит? Так и с Нострадамусом. Он писал на, мягко говоря, малоизвестном в наше время старофранцузском языке. Перевод стихов всегда был творческой задачей, и, по сути, интерпретировать можно как угодно. Некоторые из переводов могли быть созданы в ХХ веке в политических целях.

Сергей отметил, что, по показаниям очевидцев, известны случаи попадания людей и артефактов из одного времени в другое.

— Появляется все больше публикаций, где доказывается, что путешествие во времени не противоречит базовым законам современной физики. И, может, даже не требует такой экзотики, как гиперпространство, переходы, мосты, черные и белые дыры. Согласно некоторым теориям, измерений в нашем мире больше 20.

И, предположительно, одно пространство может легко сгибаться в других измерениях, подобно тому, как просто складывается обычный лист бумаги. И тогда какие-то области, удаленные друг от друга на миллиарды лет, окажутся рядом. И, возможно, барьер между ними будет преодолим.

КОГДА-ТО В 1950-Х...

Среди предсказателей, чьи истории заслуживают внимания, — Лев Федотов (1923–1943), живший в Доме на набережной. Школьником он вел дневники, где предугадывал грядущее. В 1940 году он упомянул запуск космического корабля в Америке в 1969-м.

До того как Германия развязала войну, Лев подробно описал, как она будет развиваться. Датировку дневников подтвердила экспертиза, а каким был Лева, можно узнать из произведений его друга детства — писателя Юрия Трифонова.

Не менее удивителен дар поэта Павла Когана, погибшего на войне в 1942 году. В его стихотворении 1938 года есть строки: Когда-нибудь в пятидесятых Художники от мук сопреют, Пока они изобразят их, Погибших возле речки Шпрее.

В 1945-м более шести тысяч солдат 1-го Украинского фронта погибли, прорывая оборону противника на Шпрее и Нейсе.

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