Недетские инвестиции. Как вырастить из ребенка миллионера

Фото: www.sxc.hu

В феврале стартовал заочный этап Всероссийской олимпиады для школьников по финансовой грамотности. «Вечерка» выяснила, зачем учить детей денежным аспектам и с какого возраста это лучше начинать.

В Москве есть множество школ, где финансовой грамотности учат детей. Основательница одной из них Анастасия Брановицкая считает, что чем раньше ребенок освоит такие понятия, как кредит, инвестиции, страхование, тем проще ему будет в жизни.

— Финансовая грамотность — это не только учение о том, как распоряжаться деньгами, она тесно связана со многими аспектами жизни, — говорит Брановицкая. — Ребенку с ранних лет интересно, почему мама не может купить все, ведь есть же карточка. А почему кассиры в магазинах забирают все деньги себе? Малыши часто задают подобные вопросы. И родители должны дать им доступное объяснение. Начинать обучение лучше с пяти лет.

С этого возраста ребенок должен знать, что такое финансовая подушка безопасности — почему важно инвестировать свои накопления.

Сейчас и у детей есть сбережения: это подарки с праздников, карманные деньги. Важно научить не тратить все сразу, а принять за привычку откладывать как минимум 10 процентов от суммы для чего-то важного. Так во взрослом возрасте ребенок будет более грамотно распоряжаться деньгами. Еще одна тема, которую стоить усвоить, — страхование.

— В качестве доступного примера сделайте страховой фонд в семье, например на починку стекла разбившегося телефона. Все домочадцы скинутся по 100 рублей, но деньги из этого фонда получит лишь тот, у кого произойдет эта неприятность, — объяснила Анастасия.

Но прежде чем учить ребенка финансовой грамотности, родители должны сами избавиться от негативных установок.

— С детства мы слышим: «Хорошо учись, и будешь много зарабатывать». Но мир кардинально меняется, нужны не только знания, но и навыки. «Что ты такое выдумал, это никому не нужно!», «Надо устроиться на работу с белой зарплатой» — эти фразы мешают развить финансовую грамотность и говорят о том, что вы не верите в ребенка. Не стоит их употреблять, — добавила Анастасия.

Читайте также: Выход из зоны комфорта: как сделать так, чтобы денег хватало при любой зарплате