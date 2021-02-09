Вместо великого гладиатора: как менялась концепция станции «Бауманская»

Пассажиры любуются оформлением станции «Бауманская» / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Ровно шесть лет назад «Бауманскую» закрыли для замены эскалаторов и реконструкции. О том, чем примечательна эта уникальная станция, рассказывает «Вечерка».

Строительство станции связано с именем выдающегося советского архитектора Бориса Иофана. Это автор знаменитого Дома на Набережной и проекта грандиозного Дворца Советов, который должен был стать самым большим зданием в мире, но так и не был воплощен. Борис Иофан сделал только одну работу для метро.

Станцию «Бауманская» запланировали еще в 1938 году, но предлагали назвать в честь гладиатора Спартака, который был символом борьбы угнетенных классов за свободу. Соответственно этому замыслу Иофан спланировал внешний вид.

— Для фасада уже были готовы цитаты Маркса: «Спартак — благородный характер, истинный представитель античного пролетариата!» и «Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир!» Но с началом войны проект был заморожен, а потом возобновлен уже в ином формате. Место античных героев должны были занять современники — герои фронта и тыла.

Не случайно на стене вестибюля будет цитата Сталина «Фронт и тыл представляют у нас единый и неразделимый боевой лагерь». В отличие от героев «Площади Революции», зажатых в тиски овалов, все восемь фигур «Бауманской» — «Метростроевка», «Красноармеец со знаменем», «Красноармеец в маскировочном халате», «Летчик», «Командир», «Партизанка», «Рабочий», «Конструктор» — вытянулись в рост, приближенный к человеческому. Архитектура здесь вступает в диалог со скульптурой, — рассказала искусствовед Евгения Гершкович.

Пьедесталы с фигурами занимают место в нишах между полуколоннами из красного карельского кварцита «шокша». Цена этого материала высока, поэтому в оформлении станций он встречается только на «Бауманской». Орнамент лепных кессонов покрывает лишь центральную часть свода, в складках которого за карнизом спрятаны ряды светильников. Пол выложен в технике римской мозаики.

Торец зала украсила мозаика с профилями Ленина и Сталина, выполненная художником Александром Ивановым, который будет украшать потом и станцию «Киевская» Кольцевой линии. Через 18 лет, после развенчания культа личности, на этом месте останется только портрет Ленина.

ЦИФРА

110 метров над уровнем моря составляет высота станции «Бауманская» Московского метрополитена.

КСТАТИ

В 2012 году на станции планировалась постройка второго вестибюля. Но из-за дороговизны проекта и необходимости сноса многих домов он был окончательно отклонен.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Эскалаторы, работавшие на станции «Бауманская», до 2015 года были самыми старыми действовавшими на тот момент тоннельными эскалаторами в мире!

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