Новые связи и кредиты: какую поддержку можно получить в Клубе молодых предпринимателей Москвы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Москве с лета 2020 года действует необычная площадка для нетворкинга и обучения молодых предпринимателей — Business Update. На сегодняшний день проект объединил более 8 тысяч начинающих бизнесменов. О том, что он собой представляет и на какую поддержку в его рамках можно рассчитывать, — в материале «Вечерней Москвы».

Business Update реализуется при поддержке Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы. Фактически это клуб по деловым интересам, где можно встретить новых друзей, клиентов, обменяться идеями или получить знания для развития своего бизнеса.

Как и во многих бизнес-программах, здесь присутствует институт наставничества. Молодым предпринимателям с самого начала помогают определиться в том, какое дело они хотят развивать, оценивают их профессиональные способности. При этом помогают участникам проекта бесплатно.

Попасть в сообщество может любой желающий с активной жизненной позицией. Для этого необязательно иметь готовый бизнес — достаточно лишь оставить заявку на сайте проекта, быть не моложе 18 лет и не старше 35.

Однако бизнесмены старше 35 тоже смогут принять участие в проекте Business Update, только в качестве наставников, при наличии успешного и работающего собственного дела.

«Новички» и «Мастера»

В образовательной программе есть четыре уровня: выбор направления и оформление бизнес-идеи по адаптированной для стартапов методике, запуск проекта с апробацией бизнес-модели и выходом на первую прибыль, акселерация роста и дальнейшее профессиональное развитие.

Первый называется «Новичок». Находясь на нем, как раз можно определиться с тем, в какой сфере хочется начать предпринимательскую деятельность. Кроме того, начинающий бизнесмен заручится поддержкой наставника, а также подготовит и защитит свой бизнес-план.

Второй уровень — «Создатель». Тут предприниматель уже запускает свой бизнес-проект, тестирует гипотезы и бизнес-модели и получает первую прибыль.

На третьем уровне — «Мастер» — совместно с менторами бизнесмен разрабатывает и реализует план интенсивного роста своей компании, получая доступ к новым рынкам и клиентам. Здесь же ему помогают выйти на потенциальных инвесторов.

Так можно попасть на четвертый уровень — в элитный клуб предпринимателей. Это позволит взаимодействовать с Департаментом предпринимательства и инновационного развития Москвы напрямую. Плюс здесь раскрывают секреты формирования личного бренда в СМИ и дают возможность попробовать свои навыки в качестве преподавателя для членов клуба других уровней.

Как отмечают в столичной мэрии, на сегодняшний день некоторые предприниматели смогли в разы увеличить доходность своих стартапов. Например, у участницы Business Update Марины Шароваровой доходность платформы для шопинга с октября по декабрь 2020 года выросла на 94 процента.

Бизнесвумен отметила, что Клуб молодых предпринимателей помог ей определить целевую аудиторию и грамотно увеличить ее.

Важно взаимодействовать с молодежью

Дело, правда, не только в быстром увеличении продаж. Предприниматель Андрей Насонов, занимающийся продажей китайского чая под собственным брендом, посетил три десятка мероприятий в рамках проекта и узнал много интересного. Business Update позволил ему найти новые знакомства.

— Такая площадка очень подходит для начинающих предпринимателей. Здесь можно найти новых друзей и партнеров. Я лично считаю, что для меня встречи с интересными людьми оказались полезны, — рассказал он журналисту «Вечерней Москвы».

Предприниматель Зайнув Махмудов, развивающий свой YouTube-канал о стартапах и бизнес в сфере IT и строительных технологий, узнал о Business Update через социальные сети, и проект тоже дал ему новые полезные связи. Кроме того, собеседник «ВМ» отметил хорошую организацию работы сообщества.

Махмудов убежден, что государство должно помогать в развитии подобных проектов, поскольку в них участвует много молодежи. И это дает больше инструментов для взаимодействия с ней.

А что помимо знакомств?

Похожую точку зрения высказала в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» и сооснователь компании, занимающейся производством растительного мяса, Юлия Марсель.

— Абсолютно точно, что такие площадки нужны. Любые начинания в сфере развития и поддержки начинающих предпринимателей и малого бизнеса критически нужны в нашей стране, — подчеркнула она.

К слову, участвуя в проекте, можно получить не только знания, но и содействие от Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в получении кредитов на сумму полтора миллиона рублей (в зависимости от уровня в сообществе).

Помимо этого, город поможет вести бухгалтерию, получить производственные площади в различных коворкингах, а также профинансирует участие продукции бизнесмена в российских и зарубежных выставках. Кроме того, в некоторых случаях персонал вашей компании сможет получить образование или повысить квалификацию в зарубежных вузах.

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