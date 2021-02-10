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Вас ждет барон Чернопузик: житель Северного Медведкова создал дом для дворовых кошек
кошачий домик / Фото: Артем Бажора, «Вечерняя Москва»

Вас ждет барон Чернопузик: житель Северного Медведкова создал дом для дворовых кошек

Дарья Пиотровская

Общество

Настоящую кошачью резиденцию создал во дворе житель Северного Медведкова. «Вечерка» отыскала архитектора и строителя кошачьего особняка и узнала у него, как появился этот дом.

Во дворе дома № 16 по улице Широкой расположилась настоящая кошачья резиденция. Два домика и мини-кафе «Мяу-мяу», как называют его местные жители, готовы принять пушистых постояльцев на постоянное проживание. Некоторые из них уже заселились, но днем разбрелись по своим кошачьим делам.

К «спальням» по обеим сторонам от ствола дерева ведет лесенка. Изнутри помещения утеплены монтажной пеной. Дверцы украшены шторками из линолеума, в окошках — смешные фотографии кошек.

А вот и автор постройки, пенсионер, в прошлом морской механик Константин Трухин, машет издалека рукой, подходит ближе и начинает рассказывать про свое творение.

— Несколько лет назад у нас было засилье крыс. Женщины и дети боялись заходить в подъезд, — вспоминает Константин, старший по подъезду в своем доме. — Бабушки стали активно прикармливать кошек. Корм выкладывали на газету у подъезда. Тогда я предложил им: «Давайте я построю кошкин дом». Соседи идею поддержали. Нарисовал чертеж, эскиз, согласовал с ГБУ «Жилищник» и взялся за работу.

На постройку ушло около месяца. Участвовала вся семья Константина: десятилетний сын Вова помогал строить, подбирал фотографии, жена Ирина раскрашивала стены. Сегодня обитателей тут нет — любимица двора Муська окотилась и скрылась с малышами в подвале соседнего дома.

— Но питание у них по расписанию — с 8:00 до 10:00 завтрак, ужин с 18:00 до 20:00. У нас здесь очень много кошек! — рассказывает Вова. — Муська, Чернопузик, Гигантский кот, шесть котят! Иногда сюда приносят других кошек, просят взять на воспитание. Я считаю, очень важно, чтобы животные жили в тепле и уюте. Как люди, понимаете! Мы за ними приглядываем. У нас в кошкином домике все хорошо! Приходят посмотреть на резиденцию жители ближайших домов. А еще когда к кому-то приезжают гости, их непременно приводят взглянуть на местную достопримечательность — кошачий дом.

Кстати, крысы, которые мешали жителям, ушли. Пушистые охранники во главе с грозной Муськой отстояли право на территорию.

Хорошо, если в согласии

Желание украсить свой двор свойственно многим людям. Самый распространенный способ — выращивать цветы, ухаживать за клумбами.

Многие также любят «селить» во дворе плюшевые игрушки, особенно крупные, превращая его в своего рода зоопарк. Нередко столичные художники по согласованию с местными чиновниками украшают стены домов настоящими картинами. Главное — в следовании своему чувству прекрасного не забыть узнать, совпадает ли оно с тем, что хотят соседи. И, конечно, согласовать инициативу с соответствующими инстанциями.

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