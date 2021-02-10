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Носи, внученька
Фото: imaxtree.com

Носи, внученька

Маргарита Мартовская

Общество

В шкафу полно вещей, но нечего надеть? Не спешите бежать в магазин за обновками. Даже самая обычная одежда может заиграть новыми красками, если ее правильно сочетать. «Вечерка» в новой рубрике «Мода для народа» предлагает новое прочтение вещей в вашем гардеробе, о котором вы даже не догадывались.

Сильные морозы в столице задерживаются, а горожанам приходится утепляться по полной. Когда обычная повседневная одежда не спасает, на помощь приходят «дедушкины» методы — утепленные жилеты. К слову, именно они стали популярным трендом 2020–2021 года. Сейчас такую одежду можно комбинировать с рубашками, блузами, футболками, платьями и даже носить на голое тело. Стилист Ольга Володина составила три образа с трикотажными жилетками, в которых можно отправиться на неформальную встречу с друзьями, прийти в офис или на свидание.

С юбкой или бермудами

Для повседневного образа выбирайте объемные, а не приталенные жилетки. Забудьте про длинные модели из меха, а также вещи из костюмной ткани — это уже немодно.

Комплектуйте трикотажный жилет с белой футболкой или мини-юбкой А-силуэта. Для тех, кто не носит длину мини, замените ее миди такого же силуэта. Или более теплый вариант — штаны-бермуды. Рекомендую обратить внимание на вещи из кожи или экокожи, так образ станет ярче.

Подберите к нему актуальные высокие сапоги с широком голенищем типа жокейских или купите резиновые сапоги на тракторной подошве. Следите, чтобы обувь заходила под подол, так она не будет визуально обрезать ноги. Такой образ идеален для встречи с друзьями, похода в кино или кафе.

Для самых смелых

Еще один вариант ношения жилета, который уместен, только если вы отправляетесь на вечеринку и не планируете находиться на улице. Наденьте его на голое тело. Добавляем широкие джинсы или брюки в мужском стиле в пол, а также популярные в этом сезоне белые кожаные кеды на платформе или кроссовки.

Если вас смущают голые руки, накиньте сверху пиджак или тренч. Кстати, вы можете смело сочетать верхнюю одежду, пиджак и жилетку в одном образе. Многослойность всегда смотрится выигрышнее.

Строгий монохром

Для деловых встреч комплектуйте жилет с рубашкой и брючным костюмом. Чтобы образ был интересным, пусть жилет будет с принтом в виде ромбов. На ноги наденьте лоферы или остроносые туфли на устойчивом каблуке.

В этом образе рубашку вполне можно заменить на водолазку. Выдержите весь наряд в монохромном, то есть в одном цвете, например бежевом. При этом вы можете сочетать разные его оттенки. Выбирайте вещь из плотного, качественного трикотажа. Хлипкие ткани удешевляют образ, что недопустимо в деловом стиле.

КСТАТИ

В XVIII веке жилеты были запрещены в России, потому что в Европе такую одежду носили революционеры. Считалось, если человек надел эту вещь, то он имеет отношение к радикальным группам. А император Павел I говорил, что «именно жилеты совершили Французскую революцию».

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