Блондинку с дипломом инженера: как искать жену через брачное агентство

Сваха в исполнении Лидии Смирновой / Кадры из фильма «Женитьба Бальзаминова» /1964

Москвичи выходят из самоизоляции с диким желанием устроить свою личную жизнь. Только за последние два месяца спрос на услуги брачных агентств вырос аж на 25 процентов. Сегодня, в Международный день брачных агентств, к свахам обратился и корреспондент «Вечерки».

Блондинка или русая. С высшим образованием, без детей, должна любить настольные игры. Так я отвечаю на вопрос консультанта Марины Красных о требованиях к будущей невесте. Посещение агентства похоже на собеседование при устройстве на работе. Сначала нужно рассказать подробно о себе. Даже паспорт приходится показывать. Иначе не поверят, что не женат — агентства работают строго с холостыми. Спрашивают о хобби, привычках, любимой футбольной команде... А еще о предыдущем опыте отношений.

— А зачем это будущей жене? — спрашиваю я.

— Она не узнает. Это для того, чтобы мы не подбирали вам таких же дам, как бывшие, — разъясняет Марина Красных.

После формальностей с документами мне сказали ждать. Обычно за два месяца можно рассчитывать на три-четыре встречи. В первый день мне, конечно, никто не позвонил. Но это еще не показатель. Подождем. По крайней мере мои запросы не так специфичны, как у некоторых.

— Однажды к нам пришел мужчина с таким списком: моя будущая жена должна жить на севере столицы, рост не ниже 172 сантиметров, голубые глаза, Телец по гороскопу и обязательно с технической профессией. Шансы на успех такого поиска, конечно, очень малы, — отмечает Марина.

К слову, ни одно агентство не гарантирует результат. Они лишь предоставляют определенные услуги: доступ к базе данных, персональный подбор кандидатов, помощь психолога, стилиста и даже сексолога. Чаще всего в агентства обращаются люди старше 30 лет. Порядка 60 процентов из них — женщины, которые посвятили свою молодость карьере и сейчас задумались о создании семьи.

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