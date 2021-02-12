Сотрудники обсерватора ждут возвращения к привычному режиму работы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Елена Шогенцукова – заведующая отделом обработки данных обсервационного центра на базе Научно-практического реабилитационного центра Департамента труда и соцзальной защиты населения. Когда весной 2020 года реабилитационное учреждение перепрофилировали под обсервационное пространство, девушка одной из первых отправилась помогать гостям с легким течением коронавирусной инфекции. В интервью Елена поделилась опытом работы в обсервации, рассказала, что помогало справляться с трудностями и чего все сотрудники ждут сейчас.

— Как Вы узнали о том, что весной 2020-го года НПРЦ начнет работать как обсервационное пространство?

— Руководство сообщило, что было принято решение о создании на базе ГБУ «Научно-практический реабилитационный центр» отделения обсервации (центр временного пребывания) для людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. И уже 8 апреля 2020 года мы приняли первых посетителей, которых начали привозить на машинах скорой помощи.

Большинство сотрудников центра были перепрофилированы для работы в обсервации: медицинский персонал, социальная служба, работники ФОКа, других служб.

— Какие изменения были необходимы центру для того, чтобы стать обсервационным?

— Есть свод четко определенных правил и рекомендаций по организации работы обсервационного пространства для лиц, прибывших из регионов и стран, неблагополучных по COVID-2019.

В сжатые сроки отдельный корпус нашего центра (четыре жилых этажа) был подготовлен с учетом всех норм и требований под новые задачи: организовали приемное отделение, четко разделили «чистую» и «грязную зоны», проверили оснащение жилых комнат, различных технических помещений для санитарной обработки и хранения инвентаря, камеры хранения личных вещей, зону дезинфекции, изменили систему вентиляции и прочее.

По организации работы нам помогали коллеги из учреждений, подведомственных Департаменту здравоохранения. В общем, дел было много.

— С какими трудностями столкнулись?

— Основная трудность, которая была – неопределенность и большой объем новых задач. Мы, профильное реабилитационное учреждение системы столичной соцзащиты, стали обсервационным пространством. Этот термин многим был незнаком. Но, как показывает практика, для нас не бывает невыполнимых задач.

— Как справлялись коллеги? Как удалось перестроиться на новый режим работы?

— Коллеги достаточно быстро приспособились к новому режиму. С санитарами и медсестрами практически не возникло проблем, ведь они и в «обычное» время работают сменно, в том числе ночью. Сложнее было с теми, кто перепрофилировался: дезинфекторы, специалисты приемного отделения, «чистая зона» обсерватора и др. Работа по 12 часов, особенно в «красной зоне» требовала дополнительных усилий и дисциплины.

Но со временем новый ритм работы стал уже привычным, так как изначально правильно были организованы процесс работы обсервации, грамотная расстановка сотрудников.

— Какие были ощущения летом, когда появилась возможность вернуться к обычному режиму? Какие мероприятия потребовались для этого?

— Конечно, мы все выдохнули. Действовали строго по регламентам. Сначала выписали людей, находящихся на карантине. Затем масштабная дезинфекция, открытие лифтовых холлов, небольшой ремонт помещений.

И вот прекрасным летним днем НПРЦ начал снова принимать людей на реабилитацию. Мы быстро втянулись в рабочий процесс, вспомнили, чем занимались до коронавируса, получали удовольствие от привычных каждодневных дел, которые четко определены и понятны. Само собой, все были очень рады снять костюмы индивидуальной защиты.

— Были ли вы готовы во второй раз к обсервации?

— Второй раз все было спокойнее. Люди понимали, что и как нужно уже делать, не было лишних переживаний. Мы восприняли новость о том, что снова закрываемся, спокойно и настроились на новый напряженный период работы. Большинство сотрудников остались работать на тех же позициях, на каких работали весной. Это ускорило процесс перехода в режим обсервационного центра.

— Как сейчас персонал настроен и чувствует себя?

— Сотрудники все в предвкушении, что центр снова откроется для реабилитантов и слушателей. Мы этого ждем и готовы к этому!

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