Как музыка влияет на различные сферы жизни

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Музыка часто сопровождает человека на протяжении всей жизни. В современном мире, где есть большое количество видов компактных и удобных наушников, это вовсе не удивительно. Благодаря этому любимые песни «едут» на метро и другом общественном транспорте вместе с людьми на работу, учебу и, конечно же, домой.

Музыка звучит и в личных авто — какие-то водители хотят слушать радио, а другие предпочитают скачать музыку на флэшку.

Стоит отметить, что музыка оказывает серьезное влияние на настроение и работоспособность человека. Обо всем по порядку.

Влияние на настроение

Каждый замечал, что во время звучания какой-либо песни почему-то хочется заплакать, особенно если текст перекликается с внутренними переживаниями. В то же время в плеере или телефоне могут быть сохранены новинки музыки, от которых появляется желание пуститься в пляс. Как именно музыка влияет на настроение?

Во-первых, музыка позволяет выплеснуть эмоции. Многие замечали, что после прослушивания рок или хэви-метал композиций их накопленная злость уходит. Причем это ярче проявляется в одновременном выполнении физической активности — тренировке или домашней уборке.

Во-вторых, определенные мелодии, наоборот, помогают человеку успокоиться и расслабиться. Обычно речь в таком случае идет о классической музыке. Медленная и релаксирующая музыка, вроде классических произведений Шопена, Чайковского и Моцарта, влияет на человека как снотворное.

В-третьих, по утрам некоторые песни могут помочь людям взбодриться и зарядиться хорошим настроением. Считается, что веселая и энергичная музыка влияет на психику человека, заменяя грусть и печаль на радость и оптимизм.

Влияние на работоспособность

Современные школьники и студенты имеют возможность делать уроки и выполнять другие задания в наушниках, не мешая громкой музыкой своим родителям и другим близким дома. Некоторым учащимся бывает сложно заставить себя приступить к занятиям. В связи с этим они ищут различные песни, в том числе и музыку 2021 года для того, чтобы смотивировать себя и создать необходимые условия для учебы.

Кроме того, музыка помогает взрослым людям сконцентрироваться на их работе. Особенно это касается тех, кто задействован в творческой сфере. Причина в том, что звучащие на фоне мелодии усложняют процесс обработки информации. В результате такой «шум» стимулирует абстрактное мышление, настраивая мозг на креативность. Однако некоторым музыка, наоборот, мешает при выполнении работы — речь идет о технических специальностях и работах, на которых отвлекаться может быть небезопасно.

Возможность провести хорошую тренировку

Ученые пришли к выводу, что во время тренировки музыка заглушает сигналы об утомлении. Бодрые и ритмичные композиции, даже на пике усталости, мотивируют продолжать выполнять упражнения. Причем это одинаково верно как для нагрузок с небольшой и умеренной интенсивностью, так и для беговых интервальных и интенсивных тренировок.

Таким образом можно сделать вывод, что музыка действительно имеет огромное значение в жизни практически каждого человека. Человеку необходимо понимать, какие музыкальные направления и исполнители. Благодаря этому появиться возможность устраивать себе настоящую музыкотерапии после трудного и напряженного дня.

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