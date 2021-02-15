Москвичи получили ценные подарки от известной российской косметической компании в День святого Валентина

Елена Назарова, основательница Mixit «Лаборатория современной косметики» / Фото: предоставлено пресс-службой Миксит

Московские студенты по сложившейся уже традиции отметили весело и шумно прошедший накануне праздник всех влюбленных — День святого Валентина. Не только отправляли в виде смайлика милое сердечко друг другу, но и дарили яркие запоминающиеся подарки. Приятно удивила москвичей и гостей столицы также известная российская косметическая компания MIXIT. Ее основательница Елена Назарова организовала конкурс для всех влюбленных, назвав его «Историей любви».

— Скоро милый праздник — День влюбленных! — написала она накануне, обращаясь к своим подписчикам в социальных сетях. - Это приятный повод подарить вам немного романтики, ну и, конечно, годовой запас косметики. Пишите ваши истории любви под постом в моем аккаунте. И 12 февраля я выберу 3 самые трогательные из них, или весёлые, или ещё какие-то запавшие в сердце, и подарю вам и вашей второй половинке свидание вашей мечты и годовой запас косметики. Я бесконечно влюблена и счастлива, чего желаю каждому, и пусть под моим постом сбываются мечты! Поэтому истории любви, которые вы напишите, могут быть как реальными, так и просто полетом ваших фантазий и воплощением самых романтичных снов! Пусть они вдохновляют других и воплощаются наяву.

Интересно? Да. Что же придумала для влюбленных компания? Чем она удивила москвичей? Какие сюрпризы от компании получили молодые в праздничные дни? Эти вопросы немало волновали поклонников и ценителей продукции косметической компании. Чтобы сохранить интригу, мы вынуждены были оставить до поры до времени в тайне все достоинства и полезные свойства будущих подарков. Открыв только лишь небольшую — самую малую часть информации о готовящемся сюрпризе.

Елена Назарова, основательница Mixit «Лаборатория современной косметики» / Фото: предоставлено пресс-службой Миксит

Так вот, теперь в аккаунте основательницы бренда Елены Назаровой вы можете узнать подробности. Авторы самых интересных, захватывающих историй о любви, победившие в конкурсе, получили в подарок незабываемое «романтическое приключение» и стали счастливыми обладателяминовой коллекции компании для домашней физиотерапии — SPA RITUALS MIXIT. Эта линейка косметических средств, вобравшая в себя лучшие разработки компании, была выпущена к предстоящим праздникам и немало очаровала наших дам. Новую коллекцию победители конкурса получили из рук Елены Назаровой. По словам представителей компании, объявившей конкурс для влюбленных в День святого Валентина, эта линейка косметических средств создана для тех, кто устал от городской суеты и хочет почувствовать атмосферу медитации, красоты и гармонии. Подарочные комплекты от компании, заверили нас представители MIXIT, восстановят бодрящие силы победителей конкурса и дадут им возможность почувствовать настоящий заряд энергии.