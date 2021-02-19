Как связаны ВДНХ и 5G

Фото: «Вечерняя Москва»

Уникальный сервис для любителей зимних видов спорта запустили на ВДНХ. Теперь в любой момент можно посмотреть, что происходит на самом большом катке Москвы благодаря «умной» видеотрансляции. Хотите — просто наслаждайтесь действом на льду в режиме реального времени, хотите — спланируйте свое посещение, исходя из ситуации на катке.

Речь идет об онлайн-трансляции с видеокамеры 360º с аналитикой данных, которую обеспечила МТС в своей тестовой зоне 5G на ВДНХ. Видео передается в сверхвысоком разрешении с минимальной задержкой, благодаря чему создается эффект присутствия: можно рассмотреть фигуры посетителей, кто во что одет (даже разглядеть, все ли надевают маски!) и насколько уверенно посетители стоят на коньках.

Фото: Скриншот видео с камеры наблюдения ВДНХ

Особенно увлекательно то, что на сайте, помимо трансляции, публикуются интересные данные, которые на основе видеонаблюдения генерирует искусственный интеллект. Здесь есть и текущая аналитика (например, средняя скорость посетителей на катке в данную минуту, сколько на льду детей, сколько раз упали или столкнулись незадачливые фигуристы), и представленные в виде графика данные об успехах и промахах катающихся в разные дни. Впрочем, помимо развлекательной функции, у умного сервиса есть и более серьезные задачи: накопленная информация поможет грамотно составлять расписание сеансов и группировать посетителей с учетом возраста.

Именно за такими технологиями будущее, уверяют эксперты. Видеоаналитика на сети 5G может применяться для оптимизации городских транспортных потоков, обеспечения безопасности дорожного движения и при организации массовых мероприятий: футбольных чемпионатов, городских эстафет, работы парков развлечений и других.