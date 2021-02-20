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Названы самые популярные места для зимнего отдыха в Подмосковье
Фото: freepik.com

Названы самые популярные места для зимнего отдыха в Подмосковье

Никита Миронов  

Общество

Подмосковье влечет москвичей своими историческими достопримечательностями и красотами природы. Оно стало излюбленным местом отдыха для многих жителей столицы. Вот и эти праздничные дни, как и 8 Марта, многие москвичи планируют провести в городах Московской области.

МТС провела исследования на основе больших данных и определила восемь мест Подмосковья, где москвичи больше любят проводить выходные дни этой зимой. Провести выходные в январе-феврале в городах Московской области предпочли около 15 процентов жителей столицы. При этом почти все они — 90 процентов — выехали из Москвы только на одни выходные. Половина любителей загородного отдыха проводила в Подмосковье два выходных дня, 40 процентов туристов хотя бы один раз платили за бензин, путешествуя на автомобиле, в среднем за выходные дни каждый турист совершал шесть платежей.

Наиболее популярным подмосковным городом стал Сергиев Посад, где находится Троице-Сергиева Лавра. С небольшим отрывом от него идут Коломна с древним Кремлем и Посадом и Истра с музейно-выставочным комплексом Новый Иерусалим. На четвертом и пятом месте находятся Звенигород и Дмитров, которые привлекают туристов современными базами отдыха и трассами для беговых и горных лыж. За ними следуют поселок Архангельское со знаменитой одноименной усадьбой и Клин — город Петра Чайковского и елочной игрушки. Замыкает восьмерку Зарайск — городок на юго-востоке от Москвы, где находится самый маленький из сохранившихся в России кремль, несколько монастырей и икона Николая Чудотворца XIII века, привлекающая паломников круглый год. Эти восемь городов Московской области приняли за пять зимних выходных 68 процентов всего потока туристов из столицы в Подмосковье.

Сеть четвертого поколения МТС сегодня обеспечивает более 90 процентов территории населенных пунктов в Подмосковье и Новой Москве и почти 100 процентов в Москве.

Компания признана самым скоростным оператором мобильного интернета в Московской области, по данным исследования информационно-аналитического агентства TelecomDaily, проведенного в 2020 году

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