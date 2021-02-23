Столичные парикмахеры провели благотворительную акцию

Фото: Бодяк Константин

10 февраля в старейшей благотворительной организации «Ночлежка», помогающей нуждающимся, случилось маленькое чудо. К 17 часам живущие там люди растрогались и похорошели. Интересно, почему?

Потому что супермены-барберы из мужских парикмахерских «Супермен» (это федеральная сеть франшиз) три часа занимались внешностью мужчин-подопечных «Ночлежки» — моделировали бороды и создавали стильные аккуратные стрижки.

Фото: Бодяк Константин

Акцию «Супермен в каждом из нас» организовали руководители этих бюджетных барбершопов. Основатель бизнеса Василий Михайлов уверен, что сегодня суперменом может стать каждый: «Помогать другим тем, чем можешь, — это и есть суперспособность в двадцать первом веке».

Итог — 21 счастливый человек, каждый со свежей прической, отличным настроением и надеждой на завтра. Барберы доказали, что даже небольшое полезное дело, выполненное от души, меняет мир к лучшему. Хочется верить, что другие компании примут эстафету добра и помощи у парикмахерских «Супермен». Пусть подобных благотворительных акций и хороших новостей станет больше.

Фото: Бодяк Константин

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