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Инновационные проекты повысят качество жизни
Фото: pixabay.com

Инновационные проекты повысят качество жизни

Юлия Панова

Общество

В феврале стартовал прием заявок на международный конкурс «Неограниченные возможности». Он направлен на развитие и поддержку проектов по улучшению жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

На конкурс могут зарегистрироваться участники от 18 до 35 лет. А люди с ограниченными возможностями здоровья допускаются без возрастных ограничений.

Главная задача конкурса — создать условия для творческого, научного и проектного сотрудничества людей с инвалидностью и без.

— Вместе они могут создать инновационные проекты, которые позволят повысить качество жизни россиян с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала руководитель проекта Екатерина Опарина.

Всего на конкурсе пять направлений работы. Это лечение и реабилитация, протезирование, устранение барьеров дома и в городе, использование и создание интернет-ресурсов и мобильных приложений и экологические проекты.

Екатерина Опарина добавила, что для всех участников конкурса будет доступна бесплатная онлайн-школа, встречи в которой проведут российские и зарубежные эксперты. Конкурс проходит уже в третий раз. За это время в нем приняли участие более двух тысяч человек.

Заявки на участие организаторы принимают до 31 марта. В апреле состоится первый конкурсный этап. Там отберут не более 50 команд в каждой номинации. Далее состоится еще один этап, на котором отсеется еще часть участников. В финал пройдут по десять групп в каждой номинации. На заключительном этапе в конце мая они представят свои проекты.

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