Юбиляров супружеской жизни поздравят сотрудники центров госуслуг

Юрий и Людмила Шестаковы показывают свою свадебную фотографию, сделанную 50 лет назад / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

23 февраля,во вторник, в пресс-службе «Моих документов» сообщили, что за услугой по оформлению выплаты к юбилею супружеской жизни в офисы центров обратились более 40 тысяч человек.

Государственная услуга по приему документов для назначения единовременной выплаты юбилярам супружеской жизни была передана Департаментом труда и социальной защиты населения города Москвы в центры госуслуг ≪Мои документы≫ с 3 июня 2019 года.

— За это время по ней было зафиксировано свыше 50,8 тысячи обращений. В их числе более 41,5 тысячи заявлений на получение выплат в связи юбилеем свадьбы и 9,2 тысячи консультаций по данной услуге, — рассказали в пресс-службе.

Обратиться за этой услугой супружеские пары, отметившие 50, 55, 60, 65 или 70 лет совместной жизни, могут не ранее чем за месяц до юбилейной даты. Также для получения услуги важно, чтобы оба супруга или один из них проживали и получали пенсию в Москве. Услуга оказывается по экстерриториальному принципу.

— Основные документы, которые понадобятся для оформления услуги, — заявление, паспорта обоих супругов, свидетельство о браке, номер счета и банковские реквизиты для перевода денежных средств. В некоторых случаях список документов может меняться в зависимости от обстоятельств, — уточнили в центрах госуслуг.

В этом году 50 лет супружеской жизни отмечают москвичи Юрий и Людмила Шестаковы. Они обратились за выплатой в офис ≪Мои документы≫ района Фили-Давыдково.

—Нас приняли очень хорошо, сотрудница центра помогла заполнить все бумаги, а мы поделились с ней своей семейной историей, —рассказал Юрий Ильич.

Шестаковы познакомились в туристическом походе.

Юрий и Людмила всю ночь проговорили у костра, но телефонами не обменялись.

—Спустя пару дней я понял, что очень хочу ее увидеть, — поделился Шестаков.

Через общую знакомую Юрий Ильич узнал рабочий номер Людмилы и позвонил ей.

—Я совершенно не ожидала, что он позвонит, и была приятно удивлена, —поделилась воспоминаниями она.

С этого момента Юрий начал активно ухаживать за своей избранницей, а буквально спустя полгода —в феврале —они сыграли свадьбу.

Сегодня Юрий и Людмила, несмотря на пенсионный возраст, ведут активный образ жизни. Каждый день гуляют, ходят в кино и театр, а еще посещают занятия в проекте ≪Московское долголетие≫, где учатся рисованию. Но самое главное —они очень ценят свои отношения и даже спустя столько лет совместной жизни смотрят друг на друга влюбленными глазами. В этом, пожалуй, самое большое счастье —пронести и сохранить любовь сквозь годы и все преграды.

Кстати, в 2021 году по случаю золотой свадьбы (50 лет) горожане смогут получить 21 902 рубля. Супруги, отмечающие изумрудную (55 лет) и алмазную (60 лет) годовщины, —27 377рублей. В честь 65 и 70 лет брака выплата составит 32 853 рубля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Загородникова, заместитель директора по связям с общественностью центров госуслуг Мои документы Москвы:

— Мы рады, что помогаем поздравить горожан с этим значимым в жизни каждой семейной пары событием. Большая честь лично выразить слова восхищения супругам, на протяжении полувека созидающим и хранящим любовь друг к другу. Юбиляры делятся с нами своим опытом и секретами семейного счастья. Эти житейские истины бесценны, они таят в себе мудрость многих поколений и оказываются очень полезными в повседневной жизни.

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