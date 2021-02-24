Необходимость прививки теперь понятна всем

Сотрудница пункта вакцинации делает прививку главе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину / Фото: Наталия Гарцаева / Вечерняя Москва

В субботу, 20 февраля,руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин сделал прививку от коронавируса.

Пройти вакцинацию глава департамента решил в выездном пункте, расположенном на территории гастрономического квартала ≪Депо≫. Туда не нужно записываться заранее.

— Пришел, заполнил все бумаги, прошел медицинский осмотр и практически сразу оказался в кабинете вакцинации, — рассказал Алексей Фурсин. — У медицинской сестры, видимо, очень легкая рука, потому что я даже не заметил, как мне сделали прививку.

Свое решение вакцинироваться руководитель ведомства объяснил несколькими факторами.

— Хочу спокойно общаться с людьми, без боязни заболеть, — отметил он.

По своей работе Алексей Фурсин ежедневно встречается с огромным количеством людей, поэтому риск подхватить коронавирусную инфекцию для него довольно высок.

— А еще я несу определенный риск для своих родных, очень не хочется их заразить, — добавил он.

Весь прошедший год с начала пандемии глава департамента думал, что непременно с учетом постоянных контактов с людьми переболеет, но этого не произошло. Тем не менее чувствовать себя защищенным все же хочется.

— Многие мои знакомые и коллеги уже вакцинировались, — уточнил он. — Надеюсь, что и моему примеру тоже последуют.

Алексей Фурсин также рассказал, что некоторые его знакомые поначалу сомневались, делать прививку или нет.

— Говорили, что подождут, но в итоге пошли на вакцинацию даже раньше меня, — поделился руководитель ведомства. — Думаю, это связано с тем, что психологически отношение людей к нашей вакцине и в целом к самой необходимости сделать прививку поменялось.

Руководитель ведомства специально выбрал предпраздничный день, чтобы было время на восстановление. Но организм у него оказался крепкий — самочувствие после укола было хорошее, и никаких побочных реакций он не ощутил. Алексей Фурсин даже провел часовую встречу с предпринимателями прямо в гастрономическом квартале, где обсудил восстановление бизнеса после пандемии.

Теперь ему через три недели предстоит ввод второго компонента вакцины. В сертификате, который получают все пациенты после первой прививки, указана точная дата.

ВАЖНО

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции принимают в ГУМе, театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», во флагманских офисах «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и ЮАО в торговом центре Columbus, а также в торговых центрах «Калейдоскоп», «Калужский», «Щелковский» и «Водный».

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