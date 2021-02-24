Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Необходимость прививки теперь понятна всем
Сотрудница пункта вакцинации делает прививку главе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексею Фурсину / Фото: Наталия Гарцаева / Вечерняя Москва

Необходимость прививки теперь понятна всем

Марьяна Шевцова

Общество

В субботу, 20 февраля,руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин сделал прививку от коронавируса.

Пройти вакцинацию глава департамента решил в выездном пункте, расположенном на территории гастрономического квартала ≪Депо≫. Туда не нужно записываться заранее.

— Пришел, заполнил все бумаги, прошел медицинский осмотр и практически сразу оказался в кабинете вакцинации, — рассказал Алексей Фурсин. — У медицинской сестры, видимо, очень легкая рука, потому что я даже не заметил, как мне сделали прививку.

Свое решение вакцинироваться руководитель ведомства объяснил несколькими факторами.

— Хочу спокойно общаться с людьми, без боязни заболеть, — отметил он.

По своей работе Алексей Фурсин ежедневно встречается с огромным количеством людей, поэтому риск подхватить коронавирусную инфекцию для него довольно высок.

— А еще я несу определенный риск для своих родных, очень не хочется их заразить, — добавил он.

Весь прошедший год с начала пандемии глава департамента думал, что непременно с учетом постоянных контактов с людьми переболеет, но этого не произошло. Тем не менее чувствовать себя защищенным все же хочется.

— Многие мои знакомые и коллеги уже вакцинировались, — уточнил он. — Надеюсь, что и моему примеру тоже последуют.

Алексей Фурсин также рассказал, что некоторые его знакомые поначалу сомневались, делать прививку или нет.

— Говорили, что подождут, но в итоге пошли на вакцинацию даже раньше меня, — поделился руководитель ведомства. — Думаю, это связано с тем, что психологически отношение людей к нашей вакцине и в целом к самой необходимости сделать прививку поменялось.

Руководитель ведомства специально выбрал предпраздничный день, чтобы было время на восстановление. Но организм у него оказался крепкий — самочувствие после укола было хорошее, и никаких побочных реакций он не ощутил. Алексей Фурсин даже провел часовую встречу с предпринимателями прямо в гастрономическом квартале, где обсудил восстановление бизнеса после пандемии.

Теперь ему через три недели предстоит ввод второго компонента вакцины. В сертификате, который получают все пациенты после первой прививки, указана точная дата.

ВАЖНО

Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции принимают в ГУМе, театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо», во флагманских офисах «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити» и ЮАО в торговом центре Columbus, а также в торговых центрах «Калейдоскоп», «Калужский», «Щелковский» и «Водный».

Читайте также:

вакцинацияАлексей Фурсинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Ты мужчина — вот и празднуй

Александр Михайлов
Александр Михайлов

Поверьте, нам есть что защищать

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Комнаты или палаты: что происходит в клабхаусе

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

RIP, суперстар: нужно ли звездам отдельное кладбище

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

«Да это, батенька, variola vera»: как Москва спаслась от черной оспы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Если твой начальник — деспот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Измельчал мужик, бабы рулят

Все мнения
Вопрос дня
Кому, на ваш взгляд, нужно поставить памятник на Лубянке?
О проекте