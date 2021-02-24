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Врач объяснил, в чем опасность голодания для сына Муцениеце и Прилучного
Фото: instagram.com

Врач объяснил, в чем опасность голодания для сына Муцениеце и Прилучного

Виктория Федотова

Общество

Российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее восьмилетний сын Тимофей имеет проблемы с лишним весом. Она обсудила с экспертом по здоровому образу жизни Евгенией Гладкиной голодание как метод похудения.

Гладкина сообщила, что регулярно голодает и даже кормила грудью во время лечебного голодания. По ее словам, подобный подход к питанию очищает организм от шлаков и токсинов. Кроме того, голодание позволило ей вернуться в форму после родов.

Врач, эксперт по лечебному голоданию Виталий Лукасевич в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» подчеркнул, что подобные ограничения недопустимы для детей и не подходят в качестве стабилизации веса несовершеннолетних.

— Заниматься голоданием детям нельзя. Ограничение приема пищи приводит к дефициту витаминов, микроэлементов, которые необходимы для развития несформированного растущего организма. По той же причине этим голоданием нельзя заниматься беременным, кормящим матерям. Пищевые привычки детям рекомендую прививать собственным примером, правильным питанием и здоровым образом жизни. Все развитие ребенка закладывается в раннем возрасте и идет именно от родителей и близких. Если мама ест много овощей и делает это с удовольствием, то и ребенок будет следовать примеру матери. Если вы будете кушать жареный стейк с жареной картошкой и майонезом, то едва ли ваш ребенок, глядя на вас, захочет съесть паровую котлетку с овощами, — пояснил Лукасевич.

Эксперт подчеркнул, что при лечебном голодании очень важно полное отсутствие страдания, болезненного сдерживания аппетита, мучительных позывов к еде.

— Только в условиях специального медицинского центра, со множеством приемов защиты обмена веществ и иммунитета, психологической поддержки, релаксации, эмоциональной разгрузки голодание становится действительно исцеляющей методикой. Все другие способы мучительного голодания даже взрослому не приносят пользы. А для детей просто опасны, — подытожил врач.

Читайте также: Специалисты рассказали, с чего нужно начинать похудение

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