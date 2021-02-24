Семейное дело — спасать людей из самой опасной стихии

Фото: vk / Сергей Собянин

В семье Беловошиных уже пять поколений подряд есть профессиональная традиция — быть пожарными. Не представлял и другого пути для себя Александр Вадимович, которого на днях наградил мэр Москвы Сергей Собянин. «ВМ» пообщалась с героем.

— Но я не герой, — поправляет меня сходу Александр Беловошин. — Я не заходил и не выносил десять детей из огня. Это просто моя работа, а награда — это командное достижение.

Семейное дело — идти спасать людей из самой опасной стихии — огня — началось с прапрапрадедушки, сведения о службе которого датируются 1917 годом. Это дата выхода на пенсию.

— По отцовской линии мои прапрадед, прадед, дед, дядя — пожарные, — говорит он. — И я. Это особая ответственность — четыре поколения до меня несли такую службу, а теперь — мой черед. Хочешь — не хочешь, а приходится соответствовать.

Первые дежурства в памяти до сих пор — хотя прошло 17 лет. Вспоминает, что курсантов в первую очередь учили адекватно реагировать на любую опасность.

— Я окончил Ивановский институт ГПС МЧС России. Учеба сложная: мы изучаем математику, теорию горения и взрыва, химию, физику, гидравлику, опасные факторы пожара, пожарную технику, тактику, профилактику, сопромат, есть и расследование пожаров. Нам давали обширные знания, — отмечает он. — Есть и психологическая подготовка. Учишься не только тому, как вода льется или машина едет на вызов, помогают отслеживать собственные реакции, концентрации усилий. Это все отрабатывается на практике.

Стажировки проходили в настоящих частях, где учили бороться не только с возгоранием, но и с главным пожаром внутри себя — страхом.

— Вначале едешь, помогаешь, потом показывают аппараты, в следующий вызов доверяют ползти со стволом, а через некоторое время ты оказываешься на передовой, — рассказывает Александр Беловошин. — Так ты постигаешь свои страхи: высоты, огня.

Потушить внутренний огонь должны были знания и навыки, которые постепенно приобретались во время учебы. Если не научился бороться со страхом, то лучше не идти дальше по этому пути и сменить профессию. Но Александр остается ей верен.

— Профессия сложная, — не скрывает Александр Беловошин, — приходится разбираться в технических новинках, приемах, методах тушения пожаров. Знать нужно и нормативные документы.

Несмотря на то что Александр много учился и сам, окончив адъюнктуру, оставаться в кабинете не решился. Он специализируется на сложных пожарах. Среди таких — ликвидация возгорания на Московском нефтеперерабатывающем заводе в ноябре 2018 года. Тогда поступило на пульт сообщение о черном густом дыме над предприятием. На подъезде бригады уже видели, что факел очень сильно разгорелся: это была печь крекинговой установки. Жар обжигал даже через лобовое стекло машины, нагревал руки.

— Риск был неконтролируемый: в любую минуту могло что-то пойти не так, — вспоминает Александр Беловошин. — Установка, где оказалось возгорание, была на высоте 12 этажей, а внутри нее — водородистый газ. Гибель могла наступить в любую минуту.

В такие моменты максимально мобилизуются все внутренние ресурсы. Потом, конечно, пришло более глубокое понимание, какая катастрофа могла случиться, если бы пожар распространился дальше.

Бывает, что спасают несколько секунд, происходит чудо. Тогда понимаешь, что смерть не обязательно там, где все пылает.

— Примерно такие доли секунды спасли нас при пожаре на Волгоградском проспекте, — говорит Александр. — За зданием банка на промышленной территории загорелся склад. Буквально 40 секунд нас разделило от гибели: мы вышли, и обрушилась кровля.

Работу вести приходится не только на передовой. Беловошин организует семинары, соревнования по тренировке пожарных по выживанию в условиях пожара.

— Мы собрали инициативную группу и на энтузиазме ведем занятия, — добавляет он. — Это наш безвозмездный вклад в обучение пожарных, в их навыки и повышение профессиональных качеств. Надеюсь, что все это поможет кого-то быстрее спасти, оперативнее потушить, не погибнуть самому. Возможно, занятия помогут кому-то развить личные качества.

Обучение проходит не только молодое поколение — курсанты или начинающие пожарные. Постоянно учиться — это важная задача и нынешних бригад. Несмотря ни на что.

— Цель наша — подтянуть ребят на уровень выше, чтобы даже в самых сложных ситуациях они не теряли самообладания и могли спасти себя и других, — поясняет Александр Беловошин.

Пандемия кардинальным образом не сказалась на тренировках или буднях пожарных.

— Людей дома больше, и это одна большая тревожная сигнализация, — объясняет Александр Беловошин. — Пожары обнаруживаются быстрее, это помогает оперативнее их потушить. С другой стороны, больше людей может оказаться в опасности.

И вытаскивать их из огня приходится сразу нескольким пожарным. В такой работе важно чувство плеча. Пожарные — преимущественно дружные ребята, ведь надо вместе идти в горящее здание.

— Ты не доверишь свою жизнь тому, с кем плохо общаешься, — говорит Александр Беловошин. — Это ответственность сразу нескольких людей.

В семье Беловошиных уже привыкли к сводкам об опасностях. С работой пожарных связаны практически все в семье.

— Моя жена — тоже коллега, хоть она и не прыгает в огонь, но занимается вопросами профилактики. Охов и вздохов по поводу опасностей нет, примирились и живем с этим, — добавляет он. — Осталось маленькой дочке пойти по нашим стопам — и будет полный комплект. Хотя я за свободу выбора, но о профессии рассказываю.

Услышать рассказ о работе пожарного можно и в школе. Однако учеников младших и средних классов больше интересует внешняя атрибутика: каска, машина, устройство части. Но через такой интерес может прийти и желание спасать людей из огня.

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