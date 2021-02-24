Дети изучат правила пожарной безопасности по раскраске

Сотрудник МЧС Татьяна Савельева (слева) вручает огнетушитель семье Исаевых: супругам Василию, Наталье, малышу-сыну Степану и дочери Татьяне / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

В среду, 24 февраля, сотрудники Управления МЧС по Северному административному округу Москвы посетили многодетную семью Исаевых и вручили им подарки. Корреспондент «Вечерней Москвы» побывал с пожарными в гостях.

Пожарные регулярно навещают многодетные семьи.

— Как правило, в больших семьях дети могут остаться без присмотра старших. Это может привести к тому, что малыши могут включить плиту или начать играть со спичками, — говорит заместитель начальника 2-го Регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления МЧС по Северному административному округу Москвы Татьяна Савельева. — Поэтому мы приходим к ним в гости и напоминаем о правилах пожарной безопасности.

В этот день сотрудники МЧС посетили многодетную семью Исаевых. Они проживают на Ангарской улице. Супруги Наталья и Василий вместе с детьми Михаилом, Татьяной, Евгением и Степаном радушно встречают гостей.

— Только недавно в вашем подъезде был пожар, поэтому мы решили сделать вам полезный подарок — огнетушитель, — говорит лейтенант внутренней службы Светлана Тимофеева и протягивает отцу семейства красный баллон. — Это необходимая вещь, которая обязательно должна храниться в каждом доме. Конечно, лучше бы огнетушители вообще никогда не пригождались. Но тем не менее он должен быть всегда под рукой.

На этом подарки не закончились. Сотрудники МЧС принесли малышам книжки-раскраски, которые учат детей правилам пожарной безопасности. Ребята поблагодарили гостей за подарок и сразу же все вместе побежали в свою комнату искать цветные карандаши.

Кроме того, пожарные принесли семье Исаевых сладкий подарок.

ЭТО ВАЖНО

С начала 2021 года в Северном округе Москвы увеличилось количество пожаров. В январе в Ховрине, Войковском, Головинском, Левобережном, Молжаниновском районах случилось 16 пожаров, в которых один человек погиб и двое пострадали. Чтобы предотвратить пожары, с населением проводят профилактическую работу.

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