Участникам студенческого форума расскажут, как сформировать положительный имидж вуза и поддерживать его

Студенты из столичных университетов Никита Хрипушин (слева), Виолетта Мироненко и Алексей Коротаев участвуют в Форуме студенческих объединений Центрального федерального округа. Они хотят научиться создавать и эффективно руководить молодежными сообществами / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В среду, 24 февраля, в столице стартовал Форум студенческих объединений Центрального федерального округа. На нем собралась активная молодежь из разных субъектов страны.

Форум организовали представители Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.

— Мы хотим не только развить молодежное самоуправление, но и вовлечь ребят в творческую, волонтерскую и патриотическую деятельность, — рассказали в пресс-службе Губкинского университета.

От этого вуза в форуме принимают участие команда из 13 человек. Среди них — третьекурсник факультета экономики и управления Алексей Коротаев.

— Больше всего я интересуюсь информационным направлением. Мне нравится общаться с партнерами и налаживать контакты со средствами массовой информации. А еще интересно изучить проектный менеджмент и маркетинг. На форуме я не только узнаю много полезной информации, но и познакомлюсь с талантливыми людьми, — рассказал Алексей Коротаев.

Форум организовали при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра.

— Нам очень важно, чтобы студенты общались между собой. Они обмениваются опытом, начинают взаимодействовать и реализовывать новые крутые проекты, — отметила координатор проекта Национальной лиги студенческих клубов Ксения Жукова.

Все ребята будут жить в одном отеле. Так они смогут больше времени проводить вместе и общаться после официальных мероприятий. Даже студенты из Москвы не будут разъезжаться по домам на ночь.

На форуме для студентов проведут мастер-классы и семинары. Их научат, как сформировать удачный бренд родного вуза, объяснят правила создания сообществ с нуля — студенческих активов, профсоюзов и организаций по интересам внутри вузов, а также поделятся советами эффективного планирования.

— Перед закрытием форума участники поделятся опытом работы в своих объединениях, — добавила Ксения Жукова.

Прокачать навыки смогут ребята из разных вузов Москвы: Университета пищевых производств, Московского авиационного института, Политехнического университета, Таможенной академии, Российского государственного университета туризма и сервиса и других.

В Москве власти и общественные организации уделяют много внимания поддержке студенчества.

Молодые ученые получают гранты от правительства Москвы на развитие научных и социальных проектов. Заместитель председателя Российского профсоюза студентов Юрий Наконечный уверен: такая работа важна.

— Работать со студентами очень важно. Такие объединения должны находиться под руководством старших товарищей. Мне кажется, органам государственной власти необходимо поддерживать их, — отметил Юрий Наконечный.

СПРАВКА

Окружной форум студенческих объединений Центрального федерального округа проводится впервые в рамках серии мероприятий Национальной лиги студенческих клубов. После Всероссийского слета организации, который в сентябре прошел в Казани и объединил ребят со всей России, проводятся окружные форумы.

Их участниками стали активисты отдельных регионов. В Москву приехали студенты из Брянской, Владимирской, Орловской, Рязанской, Тульской и Ярославской областей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Туманов, начальник управления молодежных проектов и инициатив университета нефти и газа имени Губкина:

— Программа окружного форума включит в себя несколько направлений, пройдя которые студенты смогут легко создавать на базе учебных заведений свои объединения, развивать их, находить партнеров по проведению мероприятий и достигать лучших результатов. Всю программу мы построили таким образом, чтобы происходила постоянная коммуникация между студентами и взаимодействующими с ними экспертами. Каждый участник может поделиться своим опытом и найти единомышленников.

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