«Альфа-Капитал» выяснила, как инвестируют российские мужчины

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Специально к мужскому празднику 23 Февраля компания «Альфа-Капитал» провела исследование среди своих клиентов и выяснила, в какие инструменты сейчас предпочитает инвестировать сильный пол.

Инвесторы старшего возраста, относящиеся к поколению «бэби-бумеров» (те, кому сейчас за 60), традиционно большую часть средств инвестируют в облигации. Причем за 2020 год эти инвесторы стали еще более консервативными. Доля тех, у кого в портфеле есть облигационные стратегии, выросла с 62 до 71,5 процента. А вот те, кому сейчас исполнилось 40–50 лет (поколение Х), как и раньше остаются скорее приверженцами более рискованных стратегий. Более 64,5 процентов держат в своих портфелях стратегии акций и фонды. А 48,7 процента вкладывают в облигационные активы.

Самые агрессивные инвесторы — «миллениалы», или поколение Y, родившиеся в 1980–90-е годы. Доля тех, кто предпочел инвестировать в стратегии акций, здесь 72,5 процента. Экономический спад не повлиял на их предпочтения: за год доля «миллениалов», инвестирующих в стратегии акций, заметно выросла (год назад она составляла 67,9 процента). Инвесторы из более юного, «цифрового» поколения, ведут себя более сдержанно. Доля тех, кто предпочитает акции, у них меньше, чем у мужчин из поколения Y, но также за год выросла с 57,7 до 68,8 процента.

У мужчин, предпочитающих вложения в стратегии и фонды акций, за год значительно поменялись и отраслевые приоритеты. Так, инвесторы практически всех возрастных групп сократили доли своих вложений в фонды и стратегии, где присутствуют банковский сектор и нефтегазовые компании (за исключением «бэби-бумеров»). И, напротив, заметно увеличили позиции в продуктах IT-компаний, строительства и металлургии. Так, доля вложений в технологический сектор у представителей поколения X и Y за год выросла с 12 до 30 процентов и с 12,4 до 38,4 процентов соответственно. Мужчины из «цифрового» поколения Z вкладывают в IT-компании чаще всего: доля таких инвестиций в их портфелях составляет почти 40 процентов.

Зато представители старших поколений — BB и Х — не ограничиваются только активами фондового рынка и проявляют все более заметный интерес и к альтернативным инвестициям. Доли инвесторов-мужчин старшей и средней возрастных групп в фондах недвижимости самые высокие. Так, среди 40–50-летних наиболее высок процент тех, кто вложил деньги в фонд «Альфа-Капитал Арендный поток».

Интересно, что, несмотря на рост инвестиций в иностранные ценные бумаги, большинство инвесторов-мужчин предпочитают вкладывать в родной валюте.