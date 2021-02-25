Приятные хлопоты перед дачным сезоном

Москвичка Оксана Голубцова проверяет состояние рассады — это цветы, которые она весной посадит на даче в Подмосковье / Фото: Алексей Орлов /Вечерняя Москва

Высокие сугробы и обильные снегопады не мешают столичным дачникам мечтать о весне, грядках, семейных чаепитиях на веранде и дружеских пикниках. Для москвичей дача — не место на карте, а образ жизни, где работа в саду — удовольствие, а вечерние посиделки с гостями — традиция.

Морозы... это совсем не повод отказываться от дачных грез. Пенсионер Виталий Ганушкин на погоду не жалуется. Пусть весна в этом году ожидается поздняя, но, по его мнению, это только плюс: можно достойно подготовиться к долгожданному дачному сезону:

— Мне 72 года, и, сколько я себя помню, у нашей семьи был огород. Мой дед говорил: «Снега в полях много — хлеб знатный уродится. А мороз сильный — лето жаркое». Вот отсюда и выводы: урожай будет отличным, если о нем заранее позаботиться. На жене, дочке и двух внучках — семена, рассада. Они сейчас этим вплотную занимаются. На мне и зяте — инструменты.Сейчас самое время провести ревизию. А когда потеплеет, то уже можно и ехать на дачу.

Виталий Александрович мечтательно улыбается. Рядом с участком у них река, где на рассвете можно с удочкой посидеть. А вечером всей семьей, с внучатами, за чаем с вареньем посмотреть на ухоженный сад, слушая сверчков и любуясь светлячками... Романтика.

— У нас есть традиция играть в лото, — смеется Виталий Ганушкин. В городе на настольные игры времени нет, а там — пожалуйста. Сейчас дача — это не прополка, полив, труд от зари до зари, а удовольствие, развлечение в кругу родных. Не то что полвека назад.

Действительно, всего лет 40– 50 назад москвичи ездили на свои приусадебные участки, исключительно чтобы на шести сотках вырастить зелень, огурцы, томаты, синенькие да кабачки. Урожай бережно закатывали в банки — на зиму.

Так было в СССР. А до революции дачные участки приносили большой доход купцам, дополнительный заработок крестьянам и приятное времяпровождение горожанам.

— Дачная жизнь москвичей начала развиваться во второй половине XIX века, — рассказывает экскурсовод Лада Грехова. — Москва в то время активно застраивалась доходными домами. Квартиры в них арендовали представители среднего класса: разночинцы, служащие, учителя, чиновники. В летние месяцы им не хотелось жить в душном городе, и они спешили за город, поближе к природе. Да и наем дачи на длительный срок обходился в разы дешевле, чем аренда городской квартиры. Поэтому все стремились поселиться на теплое время года за городом, а дачные поселки были очень популярными. Поэтому купцы скупали земли и строили на них дома.

Первые дачи были только наемными, располагались они сначала в городе, на берегах Яузы и Москвы-реки, чтобы можно было добраться до места работы. Но после открытия железных дорог дачи, как грибы после дождя, стали появляться в окрестностях Москвы. Очень популярны были дачные поселки в Останкине, Петровско-Разумовском, Ховрине, Лианозове, Вешняках. Причем дачи в то время были на любой вкус и кошелек.

— Состоятельные люди жили в отдельных многоэтажных домах с водоснабжением, отоплением, просторными залами с роялями. Их дачные дома напоминали современные коттеджи, — поясняет экскурсовод. — Те же, у кого не было денег на такие условия, часто снимали строения на задворках крестьянской избы. Это были помещения, похожие на сарай. Удобств там, конечно, не имелось.

После революции функции дачи изменились, хозяева часто кормились с огорода. Сегодня же огородники больше выращивают растения для красоты и удовольствия.

Москвичка Светлана Гулько по профессии — стоматолог, а по призванию — дачница. Она точно знает, какие и где купить семена, как вырастить сильную рассаду и удобрить грунт.

— Моя мама одна поднимала меня и сестру. Своей дачи у нас не было, но у нас была традиция на выходные отправляться в гости на дачу к маминой подруге. Это было волшебно: морковка с грядки, клубника, смородина... В 10 лет мама спросила, что мне подарить, я ответила — дачу, — смеется Светлана.

Конечно, дачу девочке никто не купил, но цель была поставлена. И в 32 года мечта сбылась — женщина стала хозяйкой дачного участка в Домодедовском районе.

— Дача — мой дзен, я там душой отдыхаю. Ездить туда сейчас не могу, поэтому устроила дома стеллаж, где у меня горшочки и контейнеры для рассады. В феврале посеяла на рассаду однолетние, двулетние и многолетние цветы.

Ранний посев дает возможность растениям с длинным вегетационным периодом успеть подготовиться к цветению. В начале месяца высадила лобелию прекрасную, пеларгонию, гейхеру. Во второй декаде февраля посадила петунии, мимулюс, гвоздику Шабо, бегонию, сальвию и цикламен. Я люблю, чтобы участок пестрел разноцветьем.

Еще у меня перцы, баклажаны, лук-порей. Все к сроку вырастет, тогда пересажу рассаду в землю на даче. Побыстрее бы это время наступило.

Читайте также: Российским пенсионерам рассказали о тонкостях налога на земельный участок