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Большинство важных решений принимаю утром
Заведующая библиотекой № 134 Ольга Вакуленко принимает новые поступления книг / Фото: Игорь Генералов /Вечерняя Москва

Большинство важных решений принимаю утром

Юлия Зыкина

Общество

Как и многих, на доброе утро заведующую библиотекой № 134 Ольгу Вакуленко вдохновляет любимая работа. Конечно, она находит время и для семьи, да и десятилетний хореографический опыт не дает забыть о себе.

Первое, что обязательно входит в расписание заведующей, — зарядка. Она ее делает не оттого, что так надо, а потому, что тело само требует разминки. Вакуленко в свое время занималась восточными танцами, и это, признается, было серьезной нагрузкой.

— Мышечная память достаточно продолжительная. Поэтому я обязательно делаю растяжку, чтобы держать свое тело в тонусе. Конечно, сейчас спорта не так много в моей жизни, но я много хожу из одной библиотеки в другую — у нас два филиала. Затем сразу принимаю контрастный душ, — делится заведующая.

В то время, пока Ольга находится в ванной, у нее уже самостоятельно готовится в мультиварке каша. Затем она заваривает чай, в который обязательно добавляет мед и молоко.

— Порой со мной вместе встает и внучка, когда ей нужно собираться в школу, и мы завтракаем вместе. Перед тем как выйти на улицу, обязательно выглядываю в окно, чтобы случайно не выйти в зимней куртке, когда уже потеплело. Заодно поливаю цветы и разговариваю с ними. У меня очень много разноцветных фиалок: розовых, голубых, нежно-фиолетовых. А вот белые плохо приживаются, — рассказала Вакуленко.

Заведующая настолько любит эти цветы, что и на работе завела себе парочку. До того как Ольга успевает приехать в библиотеку, она уже знает, чем будут ее сотрудники заниматься в течение дня.

— Я стараюсь большинство важных решений принимать с утра на свежую голову. Из Некрасовки мне ехать около часа. За это время придумываю идеи новых постов. На сегодняшний день актуальным остается позиционирование книг. К нам сейчас идет много поступлений. Одна из новинок — «Симон» Наринэ Абгарян. До этого я прочла и другие произведение этой писательницы. В них она рассказывает интересно об очень богатой и древней армянской культуре, — говорит Ольга.

В библиотеке сейчас идет активная подготовка к новому краеведческому проекту.

— Мы постоянно работаем в этом направлении. До пандемии участвовали и победили в проекте «Гид района». Мы организовали пешеходную экскурсию по пяти значимым объектам района Капотня. Сбор был в библиотеке, далее шли по набережной, заходили в храм, где хранится артефакт времен войны 1812 года, и заканчивали у памятников у Дома культуры, — говорит Ольга.

А вообще Вакуленко больше любит, когда она приходит домой с работы и они всей семьей ужинают. А заодно рассказывают друг другу, что у кого произошло за день.

— А в выходные мы любим гулять по Москве. Недавно с сестрой ездили на выставку в Гостиный Двор. Нам показали искусство куклы, и я так воодушевилась, насмотревшись на работы художников, что самой захотелось заняться творчеством. Там еще были и мастер-классы, на которых ты сам мог создать что-то подобное, — делится заведующая библиотекой № 134.

Ольга также рассказала, что в своей библиотеке они проводят интересные занятия как для детей, так и для взрослых. В месяц проходит регулярно по шесть мастер-классов. Одним из ближайших будет мастерская к 8 Марта: ребята в ходе занятий сделают для мам букеты цветов из бумаги, фетра и пены.

ДОСЬЕ

Ольга Вакуленко в 1983 году окончила Елабужский колледж культуры и искусств по специальности «библиотечное дело». На протяжении пятнадцати лет, с 1990 по 2015 годы, была главным библиотекарем столичной читальни-филиала № 210. После этого ее назначили заведующей читальней № 117 ЦБС ЮВАО. Через три года она возглавила библиотеку № 106.

В прошлом году стала заведующей библиотекой № 134 района Капотня. У этой библиотеки есть два филиала. Постоянно повышает квалификацию. Один из последних пройденных курсов — «Новые формы культурно-просветительских и досуговых услуг». Неоднократно награждалась грамотами и благодарностями.

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