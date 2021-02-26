Группа «Открытие» вышла из 2020 года с чистой прибылью более 43 миллиардов рублей

Фото: пресс-служба банка

Экономисты продолжают подводить итоги непростого 2020 года. Пандемия COVID-19 стала вызовом мирового масштаба и для компаний, и для банковского сектора. Тем не менее, наиболее опытные участники рынка и в этих условиях смогли достичь значительной части заявленных целей. Результаты своей деятельности за прошедший год обнародовалагруппа банка «Открытие».

Как сообщил президент-председатель правления банка Михаил Задорнов в ходе пресс-конференции в Москве 25 февраля, чистая прибыль группы за 2020 год, по предварительной оценке, составит 43,4 миллиарда рублей, согласно Международному стандарту финансовой отчетности (МФСО). Также Михаил Задорнов привел другие ключевые показатели деятельности за минувший год и обозначил трехлетнюю динамику.

Активы группы в 2020 году выросли на 6 процентов – до 3,472 триллиона рублей против 3,264 триллиона в 2019 году. Капитал группы за этот период увеличился на 10 процентов, до 520 миллиардов.

Объем обязательств за год увеличился на 6 процентов и на 1 января 2021 года составил 2,951 триллиона рублей.

Доля проблемных кредитов в совокупном кредитном портфеле группы по итогам 2020 года составила 54 миллиарда рублей, что почти втрое ниже показателя 2017 года (157 миллиардов).

Михаил Задорнов подчеркнул, что за три года капитал группы «Открытие» вырос в 3,4 раза, ссуды клиентам в 2,2 раза, активы в 1,4 раза, процентный и комиссионный доход почти в два раза.

Рентабельность капитала по итогам 2020 года достигла 11,5 процента против отрицательного показателя минус 305 процентов три года назад.

Таким образом, группа сохранила и укрепила в 2020 году ведущие позиции на российском финансовом рынке во всех сегментах своей деятельности.