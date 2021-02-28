Психологи проводят консультации дистанционно

Фото: Из личного архива Нины Петроченко

28 февраля, директор Московской службы психологической помощи населению Нина Петроченко сообщила, что с начала года чатом психологической поддержки воспользовались 2,4 тысячи человек.

Основной темой консультаций стало здоровье — депрессии, панические атаки, стрессовые состояния, переживания, связанные с соматическим здоровьем, волновали 26,5 процента от общего числа обратившихся.

Доступен москвичам и форум психологической поддержки.

— Когда человек по каким-то причинам не обращается к психологу — боится, стесняется, — можно написать о своей проблеме в нашем форуме. Там человек не только получит ответ специалиста, но и пообщается с другими людьми, которые уже пережили подобные ситуации, — рассказала Нина Петроченко.

Кроме того, психологи организуют бесплатные вебинары для горожан. С начала года проведено более 110 вебинаров для более 4 тысяч слушателей.

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