Морские грузоперевозки из Китая: плюсы и особенности

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На сегодняшний день Китай занимает лидирующее место в мире среди других стран по производству и импорту различных промышленных и бытовых товаров. Ежедневно в этой стране производится одна вторая от всей изготавливаемой в мире продукции. Речь идет о бытовой химии, одежде, детских игрушках, смартфонах и других товарах. Интерес к китайским товарам велик из-за их разнообразия, качества и сравнительно невысокой стоимости.

Стоит отметить, что доставка грузов из Китая на территорию России является очень востребованным направлением в логистике. Российские потребители заинтересованы в покупке китайских товаров из-за их преимуществ и не очень большого срока доставки. В этом случае дополнительным преимуществом является географическая близость Китая и России — общая сухопутная и морские границы.

Конечно, для каждого отдельного случая необходимо выбирать определенный тип доставки товара. В частности, для больших партий, в том числе и дорогостоящего и негабаритного, товара морские грузоперевозки из Китая станут лучшим вариантом доставки в Россию.

Негабаритный груз: определение и примеры

По своему определению негабаритный груз не помещается в стандартный контейнер из-за разницы в высоте, ширине, длине или сразу в нескольких параметрах. Также негабаритным груз считается, если его масса вместе с контейнером превышает 30 тонн.

Как правило, к негабаритным грузам относят медицинское оборудование, сельскохозяйственную и строительную технику и многое другое.

Транспортировка грузов из Китая в Россию морем: плюсы

Существует сразу несколько преимуществ для российских импортеров после выбора данного вида грузоперевозок из КНР. Во-первых, это универсальность. Речь идет о ситуациях, когда морем можно перевозить практически любые по форме и характеристикам грузы — сыпучие, жидкие или твердые.

Во-вторых, такой вариант транспортировки надежен, потому что грузовые корабли не зависят от загруженности «на дороге».

В-третьих, такие грузоперевозки намного дешевле других видов транспортировки, поскольку морскому грузовому транспорту требуется меньше энергоресурсов.

В-четвертых, это безопасный вариант, так как аварийность при перевозках по морю значительно ниже.

Наконец, в-пятых, при доставке негабаритных грузов отсутствуют расходы на получение разрешительной документации и поиск специальной техники для выполнения погрузочно-разгрузочных работ. Обычно порты и так оборудованы необходимой крановой техникой.

Конечно, стоит помнить, что такой тип транспортировки не подойдет, если доставка срочная или, если перевозятся скоропортящиеся товары и продукты.

Виды контейнеров для перевозки товара из Китая

Существует несколько основных типов контейнеров, предназначенных для перевозки различных групп товаров.

Стандартные контейнеры вмещают в себя груз массой от 20 до 40 футов и имеют большую площадь. В герметичных контейнерах есть возможность на протяжении долгого времени поддерживать стабильную температуру внутри. В вентилируемых емкостях во время пути обеспечивается приток воздуха для того, чтобы не допустить порчу отправленной продукции. Также есть контейнеры, используемые для насыпных грузов — в них поверхность отталкивает пыль, грязь и влагу. Наконец, рефрижераторные контейнеры оборудуются специальной климатической техникой и нужны для доставки скоропортящихся продуктов.

Варианты маршрутов

Чаще всего подобные поставки осуществляются из китайской провинции Гуандун. В портах городов этой провинции действует упрощенная форма растаможивания грузов, в то время как на остальной приморской территории таможенное оформление производится по стандартной процедуре.

Одним из крупнейших торгово-промышленных городов в Гуандуне является Гуанчжоу. Здесь расположен крупный внешнеторговый морской порт, что позволяет городу быть одним из мировых лидеров в сфере международных грузовых перевозок.

Обычно процесс доставки груза из Гуанчжоу в Россию организуется следующим образом. Со склада поставщика в этом городе или в другом пункте в провинции Гуандун забирается груз. Затем он доставляется на склады в Гуанчжоу или в Шанхае. После этого производится отправка продукции из портов этих городов на территорию России.

Кроме того, большой популярностью для отправки товаров в Россию пользуются порты в городах Чивань, Гонконг и Циндао.

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