«Новые люди» в Москве продлили прием заявок на «Марафон идей»

Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

Сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в столице продлен до 12 марта сообщили в пресс-службе партии.

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего района, города или всей страны.

«Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», — сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По словам руководителя исполкома партии Александра Даванкова, москвичи в настоящий момент подали больше всего заявок на конкурс и многие идеи заинтересовали организаторов.

15 апреля в Москве состоится финальная конференция, на которой соберут авторов лучших проектов. На мероприятии участники «Марафона идей» смогут лично презентовать свои инициативы Алексею Нечаеву и членам центрального совета политической организации.

«Очень много идей, которые к нам поступают, связаны с экологией. Для мегаполиса это неудивительно. Но темы заявок самые различные — урбанистика, дополнительное образование, досуговые мероприятия, культурно-исторические проекты. Я уверен, что многие из них попадут в финал и будут реализованы»,— рассказывает руководитель столичного отделения партии Ярослав Самылин.

До 12 марта принять участие в конкурсе можно, заполнив заявку на сайте партии. Авторы лучших идей получат до 300 тысяч рублей на свои проекты.

Организаторы надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, члены центрального совета, эксперты, а также известные блогеры.