Русские народные выходные

Река Ока в Коломне / Фото: fotokto.ru

Хотите погрузиться в русскую самобытную культуру, не уезжая далеко? В Московской области много мест, где можно изучить русские традиции во всем их многообразии. «Вечерка» предлагает выбрать маршрут на праздничные выходные.

Так, культуролог Кирилл Разлогов советует обратить внимание на памятники старинной архитектуры:

— В области есть масса монастырей; интересные промышленные объекты, где развиваются народные промыслы; знаменитые усадьбы — такие как Архангельское (своеобразная смесь европейских архитектурных традиций и русского быта).

По словам Оксаны Булах, коммерческого директора национального туроператора, многие турфирмы сейчас предлагают одно- и двухдневные автобусные туры в Сергиев Посад, Коломну, Дмитров и другие города с богатой историей и особой атмосферой. Впрочем, как пояснил гид Артем Ватагин, самостоятельные поездки на авто и электричках сегодня тоже не проблема, ведь на местах есть гиды, в том числе с машинами, готовые все показать и рассказать.

Сергиев Посад

Этот город по праву входит в Золотое кольцо России. Здесь великолепные церкви и соборы, Троице-Сергиева лавра, музейный комплекс «Конный двор», музей игрушки, где можно узнать о русских традициях игрушечного промысла и поучаствовать в мастер-классах. В общем, полное погружение в мир русских традиций разных веков обеспечено.

Коломна

Одна из главных достопримечательностей — кремль XVI века. В строительстве использовались все достижения западноевропейского фортификационного зодчества того времени. Так появилась двухкилометровая стена толщиной более трех метров, а высотой — более 20 метров. Также в Музее Коломенской пастилы познакомят с русскими кулинарными традициями.

Жостово

Здесь находится Жостовская фабрика декоративной росписи. Посетив работающий при ней музей подносов, можно увидеть лучшие образцы этого промысла, который в прошлом году отметил свое 195-летие. А тех, кто любит не только любоваться красотой, но и создавать ее, ждут на мастер-классах.

Клин

Царская часовня в честь императора Николая II в Клину / Фото: Юрий Балдин

Здесь находится музей елочной игрушки, где можно, в частности, узнать о зарождении и развитии стекольного промысла на Клинской земле и понаблюдать за работой мастеров. А еще — посетить в Клину два заводских цеха по производству и росписи стеклянной игрушки. Это предприятие — родина российского стеклодувного промысла.

Истра

Здесь сразу несколько важных культурных объектов. Среди них, например, знаменитый своей архитектурой Новоиерусалимский монастырь. Есть и музей деревянного зодчества, экспонаты которого воспроизводят обстановку деревенской жизни XVII века. Взорам экскурсантов предстают деревянные часовня, мельница, изба и множество предметов крестьянской жизни.

Федоскино

В этом селе недалеко от Мытищ расположена Федоскинская фабрика миниатюрной живописи. Здесь изготавливают традиционные русские шкатулки и расписные доски. На фабрике организованы экскурсии по мастерским и цехам, мастер-классы. Есть Московский областной музей народных художественных промыслов с самой большой коллекцией Федоскинской лаковой миниатюры.

Абрамцево

Это музей-заповедник, расположенный в Сергиево-Посадском районе. Усадьба Абрамцево в XIX веке была одним из центров русской культурной жизни. Ее владелец, меценат Савва Мамонтов, объединял творческих людей, в числе задач которых было сохранение народных промыслов. Можно увидеть образцы декоративно-прикладного искусства, пройти мастер-классы.

Звенигород

Многие едут в Саввино-Сторожевский монастырь, основанный в конце XIV века по личному распоряжению сына князя Дмитрия Донского. Интересен и Музей моды уездного города с образцами традиционной русской одежды. Причем некоторые платья сохранили черты еще допетровской поры. Здесь же выставлены веретена, прялки, станки.

Дмитров

Дмитровский кремль был построен в XII веке как пограничная крепость. Сейчас на этом месте действует музей-заповедник, где представлены предметы русского быта. Также туристы могут осмотреть оборонительные насыпные валы XII века.

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