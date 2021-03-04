Здание — конструктор, который собирают из кирпича и бетона

Генеральный директор института «Инжпроект» Алексей Косыгин у себя в кабинете / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Генеральный директор института «Инжпроект» Алексей Косыгин уверен, что наша жизнь складывается из удачных встреч. Поэтому и рабочее утро он начинает с совещаний — тогда точно всех соберешь за одним столом.

Обычное утро руководителя начинается с зарядки, легкого завтрака, общения с семьей, с детьми и любимой женой. Это заряжает позитивным настроением на весь день.

— Встаю первым, потом всех бужу, а сам уже спешу на работу, — рассказывает он. — Раз в неделю успеваю младшего сына отвести в детсад, а старшего — в школу. Такое утро для детей можно назвать праздничным.

По пути Алексей Косыгин старается обсудить с сыновьями их маленькие «большие» проблемы.

— Для каждого возраста есть свои наставники. В детстве это родители, в школе — учителя, в армии — старшина, в институте — руководитель по сопромату, — говорит он. — Например, я считаю, что именно мой педагог, ректор вуза, сделал из меня, обычного студента, инженера-конструктора по промышленным объектам.

Косыгину легко объяснить своим детям, чем занимается папа на работе: здание — это конструктор, который собирают из кирпичиков и бетона.

А есть и более серьезные объекты, которые помогают городским жителям быстрее добраться от дома до работы, — станции метро и транспортно-пересадочные узлы. Поэтому сыновьям вполне понятно: то, что когда-то появилось на бумаге в виде чертежа, может перейти потом в реальные большие и нужные для мегаполиса сооружения.

Что касается института, которым руководит Косыгин, то здесь за каждым проектом — командная работа.

— День всегда полностью загружен под завязку. Ежедневно — обсуждение работ с проектировщиками и заказчиками. Четверг — время объезда строек, — рассказывает Алексей Косыгин. — Работать стараемся максимально слаженно.

Среди уникальных объектов, проектировкой которых занимается институт, — конкорс (распределительный зал для пассажиров в крупных общественных, преимущественно транспортных, сооружениях. — «ВМ») в Щербинке, трамплин на Воробьевых горах, транспортно-пересадочные узлы на РЖД, реконструкция Каховской линии метро и другие.

— Самое сложное в руководстве коллективом — организовать взаимодействие людей, — отмечает Косыгин. — И важно уметь поддерживать добрые отношения в команде.

Боевой настрой руководитель поддерживает благодаря спорту. Тренировки по боксу для него обязательны дважды в неделю — и в группе, и индивидуально с тренером.

— Выходные провожу с семьей, — рассказывает Алексей Косыгин. — Любим путешествовать, проводить время на природе, ходить в лес по грибы и ягоды, на рыбалку. Зимой с удовольствием катаемся на коньках и лыжах.

Когда не особо хочется на улицу, но просыпается тяга к прекрасному, семья Косыгиных отправляется в музей. А могут на пару дней и уехать в недалекое путешествие — во Владимир, Плес или Санкт-Петербург. В ближайших планах — посетить Тверь. Вот только дождутся, когда немного потеплеет.

— Планирование отдыха полностью доверяю жене, — признается Алексей Косыгин. — Если я руки и плечи для нашей семьи, то голова и сердце, которое соединяет всех вместе, это она. Вот так мы и живем, мирно и счастливо.

СПРАВКА

Алексей Евгеньевич Косыгин родился 11 января 1979 года. Детство провел в подмосковных Химках. Учился хорошо, в школе получил первый взрослый разряд по лыжам, ездил на сборы в Мурманск, Красноуфимск. После окончания школы учился в вузе, служил в армии.

Трудовую деятельность начинал техником в «Моспроекте-3». Первый спроектированный объект — голубятня на крыше жилого дома. Первый серьезный объект — Люберецкий рынок. Далее был переход в АО «Мосинжпроект», где Алексей Косыгин работал начальником мастерской № 16 Потом перешел в ПКБ «Инжпроект», который возглавляет последние два года. Принимал участие в реконструкции Филевской и Каховской линий метрополитена.

Читайте также: Предпочтение отдаю новостной программе, а не музыке