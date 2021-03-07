Возможности людей ограничиваются лишь собственной фантазией: истории женщин с инвалидностью

Фото: Из личного архива Анастасии Аброскиной

Некоммерческое партнерство содействия интеграции инвалидов «Открытый мир» при поддержке Департамента труда и соцзащиты населения Москвы много лет ведет важную работу по улучшению жизни женщин с инвалидностью. В преддверии праздника 8 Марта рассказываем несколько историй, которые по-настоящему вдохновляют.

Нашими героинями стали четыре совершенно непохожие друг на друга девушки. Но в одном они абсолютно схожи: все три героини — красивые женщины. Женственные и неповторимые.

35-летняя Ирина Яковенко — многодетная мама и счастливая жена. Кажется, она умеет все! И на подиум выйти, и бизнес собственный вести, и троих детей воспитывать, и сессии в институте сдавать. Причина инвалидности: перелом позвоночника после автомобильной аварии.

Фото: Из личного архива Ирины Яковенко

— Женственность — это не критерий, это состояние души. Это изнутри и никак не связано с тем, как женщина выглядит снаружи. При принятии себя такой, какая есть, ничто не может ограничить женщину чувствовать свою красоту и неповторимость. Настоящая женщина умеет проявить ласку, заботу, нежность, доброжелательность абсолютно к любому существу на этой планете, — делится Ирина.

29-летняя Анастасия Аброскина — первая модель в России с диагнозом «ДЦП». Вот уж кто действительно знает толк в безграничной женской красоте. Настя — счастливая мама двоих детей и просто замечательный и очень открытый человек.

Фото: Из личного архива Анастасии Аброскиной

— В нашем обществе есть стереотипы относительно того, что для женщин с инвалидностью недостижимы нормальные проявления женственности, а именно сексуальность, привлекательность, материнство. За все это приходится бороться, но от этого лишь ценнее и трогательнее красота и женственность девушек с инвалидностью, — говорит она. — Сегодня я часто слышу, что модельный мир больше не воспевает красоту и молодость. Вовсе нет! Просто теперь модельный мир воспевает красоту каждого человека с его неповторимыми качествами, с лишним весом, шрамами на коже, большими ушами, щелью в зубах или инвалидностью. Желаю, чтобы каждый смог посмотреть на себя, принять себя и свою неповторимую красоту.

28-летняя Анна Киселева — 18-кратная паралимпийская чемпионка России по плаванию, сторонница здорового образа жизни и правильного питания. Мама двух улыбчивых принцесс и счастливая жена. У Ани врожденное недоразвитие одной ноги. Аня ходит с помощью протеза.

Фото: Из личного архива Анны Киселевой

— Мы абсолютно ничем не отличаемся от обычных девушек. Я считаю, что инвалидность — это не более чем просто слово. Как «женатый — холостой», так и «инвалид — здоровый». Самое главное, чтобы внутри себя человек от этого не закрывался. Женственность — это как раз именно про внутреннее состояние. Настоящая женщина — искренняя и любящая. Самодостаточная и не зависящая абсолютно ни от кого. Наши возможности безграничны. И когда человек научился ловить и прорабатывать свои ограничивающие убеждения, ему жизнь, Вселенная, Бог (как кому больше нравится) дают невероятное количество шансов, — делится она.

36-летняя Лиза Резенкова закончила факультет иностранных языков и уже более 10 лет успешно преподает английский язык детям и взрослым. Мама красавца сына и лапочки дочки. Свободная, красивая и безгранично влюбленная в эту жизнь. Причина инвалидности: перелом шейного отдела позвоночника после автоаварии.

Фото: Из личного архива Елизаветы Резенковой

— Сказать честно, женственной и красивой я себя почувствовала только после развода, сняв с себя статус жены. Я дала себе возможность разглядеть в себе женщину. Да, жизнь складывается совершенно непредсказуемо, я ни в коем случае никого не призываю следовать моему примеру, но главное — оставаться честной с собой. Часто наше общество так сурово давит стереотипами: «инвалид», «разведенка», «мать-одиночка», — говорит она. — Мой 10-летний брак изменил и нас с бывшим мужем, и жизнь вокруг нас. Разрешить себе жить счастливо — важное решение. Да, я передвигаюсь на инвалидном кресле, я разведена и воспитываю двоих детей одна. А еще я работаю, и мы с детьми совершенно самостоятельно живем, путешествуем и много еще чего... Каждый из нас сам волен выбирать, какой будет его жизнь!

Истории этих женщин — яркий пример того, что возможности людей ограничиваются лишь собственной фантазией. Прекрасные участницы некоммерческого партнерства содействия интеграции инвалидов «Открытый мир» участвуют в модных показах, fashion-съемках, телепередачах, семинарах и бизнес-сессиях. Но что более ценно — вдохновляют друг друга и остальных на новые свершения!

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