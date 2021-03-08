Мечта сподвигла стать помощником машиниста

Помощница машиниста Виктория Власенкова готовится отправиться в свой первый рейс в железнодорожном депо «Андроновка». Девушка будет управлять поездом «Ласточка» на Московском центральном кольце / Фото: Александр Кожохин /Вечерняя Москва

Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился в первый рейс с помощницей машиниста МЦК Викторией Власенковой.

Виктория Власенкова перед своим первым рейсом пришла на работу пораньше: нужно пройти медицинскую комиссию. После осмотра врача еще одно испытание — инструктаж. Вместе с машинистом электропоезда Дмитрием Яковлевым Виктория идет в класс занятий. На экранах компьютера появляется информация об ограничениях скорости, которые действуют сегодня на маршруте поездов Московского центрального кольца.

— Каждую поездку эти данные меняются: где-то могут проходить ремонтные работы, там мы должны ехать медленнее, — поясняет Дмитрий Яковлев.

Машинист с помощником успешно сдают тест из трех вопросов и направляются в кабину поезда.

Пока Виктория готовится к рейсу, к ней подходит начальник Московской дирекции скоростных сообщений ОАО «РЖД» Сергей Пономаренко и вручает ей букет цветов в честь Международного женского дня. Виктория поблагодарила за поздравления и с хорошим настроением приступила к выполнению служебных обязанностей.

— Я с детства хотела стать машинистом электропоезда. Меня всегда завораживало, как эти сосредоточенные люди управляют такой огромной махиной, — рассказывает Виктория Власенкова.

Сначала девушка устроилась на работу электромонтером связи. Но в 2020 году она прочитала в газете железнодорожников объявление о наборе женщин в группу помощников машиниста. Вспомнив про свою детскую мечту, Виктория подала документы.

И вот полгода учебы позади, экзамены сданы на отлично, стажировка пройдена. И Виктория наконец допущена к самостоятельной работе в поездах на МЦК.

— У меня много обязанностей, — рассказывает Виктория Власенкова. — Я должна следить за состоянием путей, устройствами контактной сети, за сигналами и четко выполнять все требования машиниста: открывать и закрывать двери вагонов на станциях и контролировать высадку пассажиров. Еще я регулярно осматриваю состав на наличие неисправностей и делаю многое другое. Я надеюсь, что у меня все получится. Мечтаю в скором времени выучиться на машиниста, получить права и стать машинистом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил глазков, начальник Московской железной дороги ОАО «РЖД»:

— На МЖД трудятся 20 тысяч женщин. Это третья часть коллектива. Самая массовая профессия среди женщин — дежурный по станции. В такой должности работают более двух тысяч представительниц прекрасного пола. В ближайшее время на МЦК выйдут работать еще три помощника машиниста.

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