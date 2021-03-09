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«Новые люди» подготовили тысячи политических команд по всей России
Фото: пресс-служба партии «Новые люди»

«Новые люди» подготовили тысячи политических команд по всей России

Полина Французова

Общество

Независимая политическая партия сформировала и подготовила тысячи команд, которые призваны помочь кандидатам победить на выборах в Госдуму и в законодательные собрания регионов в сентябре 2021 года.

В Москве прошел центральный форум партии «Новые люди». Он собрал руководителей предвыборных штабов и активистов со всех районов столицы.

Аналогичные мероприятия прошли также в Подмосковье, Воронеже, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Таганроге, Калуге, Иркутске, Хабаровске, Омске и Санкт-Петербурге. На каждом из них собрался актив из близлежащих регионов.

На форуме партийцы изучали «науку побеждать» — обменивались опытом и разрабатывали подробную дорожную карту, которая позволит кандидатам стать будущими депутатами Госдумы.

— Наше принципиальное отличие состоит в том, что мы строим партию снизу вверх. Привлекаем людей, которые работали на благо своих городов, у которых есть готовые проекты, — говорит лидер политической организации Алексей Нечаев. — Мы собрали команду профессионалов, которые прекрасно понимают, что нужно людям в каждом конкретном регионе. Наши комитеты подготовили десятки инициатив, которые касаются самых разных отраслей: от образования и здравоохранения до ЖКХ и экологии. И в этом еще одно наше принципиальное отличие - мы идем на выборы с конкретными предложениями, а не с невнятными лозунгами.

Прошедший форум включал образовательную лекционную программу и мастер-классы. Активистов в течение четырех дней обучали работать с избирателями, инициировать общественно-значимые проекты, проводить расследования, выступать публично, общаться с прессой. Работа в команде - ключевой навык для новой независимой партии.

«В ходе мероприятия стало понятно, что у нас уже сформирована большая профессиональная команда, серьёзно настроенная на победу. В Москве это огромное количество единомышленников, которых объединяет желание делать наш город и всю нашу страну лучше. Мы за перемены без потрясений, а такой запрос у жителей столицы есть. Уверен, что в Москве в сентябре мы превзойдем результат новых людей из Томска, набравших больше 15% голосов на выборах в 2020 году», — рассказал секретарь столичного отделения партии Ярослав Самылин.

Справка. Партия была образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигались по спискам. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях партия набрала около 8% голосов, а в городе Томске более 15% голосов избирателей.

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