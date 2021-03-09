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Эксперты выберут лучшего вожатого страны
Студент МПГУ Валентин Костин подал заявку на участие во Всероссийской олимпиаде вожатых. Он уверен, что опыт работы поможет ему победить / Фото: Антон Гердо /Вечерняя Москва

Эксперты выберут лучшего вожатого страны

Маргарита Мартовская

Общество

Во вторник, 9 марта,стартовал заочный этап VII Всероссийской олимпиады вожатых. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнала, какие возможности открывает этот проект для студентов столичных вузов.

Олимпиаду организовали представители Московского агентства организации отдыха и туризма (Мосгортур). Поучаствовать в ней могут люди со всей России старше 18 лет, которые хотя бы один раз работали вожатыми в лагере.

На заочном этапе олимпиады участникам предстоит заполнить анкету и пройти онлайн-тестирование. За 20 минут молодые люди должны ответить на 30 вопросов из различных областей знаний: общая эрудиция, история вожатского движения, педагогика, психология и другие. У конкурсантов будет всего одна попытка, чтобы пройти тест. Правильные ответы оцениваются в один балл. Минимальное количество для прохождения в следующий этап — 25 баллов.

Участник олимпиады Валентин Костин учится на четвертом курсе Московского педагогического государственного университета. Опыт работы вожатым помог ему с легкостью пройти тестирование.

— В этот сфере я уже шестой год, за моими плечами 15 смен в разных лагерях. Почти со всеми ситуациями, которые есть в тесте, я сталкивался на практике. В основном они касались нормативно-правовой базы: какие полномочия и обязанности есть у вожатого, при каких обстоятельствах нужно применять игровые процессы, а при каких — поучительно-воспитательные, — рассказал Валентин Костин.

Следующий этап заочного тура начнется 26 марта. Вожатым, которые успешно пройдут тестирование, предстоит разрешить несколько педагогических задачек.

— Мы даем описание конкретного случая. Например, ребенок мячом разбил окно. Что в такой ситуации делать вожатому? Куда обращаться? Какую беседу провести с воспитанником? — говорит начальник отдела работы с вожатыми Мосгортура Юлия Удалова. — Все это участники должны расписать и прислать ответ по электронной почте. По общей оценке двух заданий — теста и задачки — мы выберем 14 человек со всей России, которые пройдут в финальный этап. Их имена станут известны 14 апреля.

Последний тур олимпиады будет очным. Он состоится в детском оздоровительном лагере «Радуга» в Подмосковье с 14 по 16 мая. Участникам предстоит пройти семь испытаний, которые покажут, как они умеют владеть собой в стрессовых ситуациях, как работают в команде и индивидуально, обладают ли они достаточными педагогическими и психологическими навыками работы с детьми.

Каждый год организаторы придумывают для финала олимпиады определенную концепцию. В этом году темой олимпиады станет Силиконовая долина.

— В 2021 году мы выбрали концепцию социальных сетей, цифровизации, потому что эта тема сегодня актуальна как никогда раньше, — добавила Юлия Удалова.

По итогам всех этапов жюри определит самого эрудированного и подготовленного вожатого страны.

Студентка третьего курса МПГУ Ольга Панкратова в прошлом году стала финалисткой олимпиады. Она считает, что такие масштабные мероприятия — отличная проверка знаний.

— Когда я проходила этапы, то поняла, что у меня есть проблемы, которые нужно проработать. В этом году я тоже решила поучаствовать в олимпиаде, чтобы проверить, удалось ли устранить пробелы в знаниях, — призналась Ольга Панкратова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь Зинькевич, член жюри Всероссийской олимпиады вожатых:

— Жюри оценивает участников по определенным критериям. Делать это очно всегда проще, потому что с вожатыми можно пообщаться. Бывает такое, что онлайн-этап за участника проходил кто-то другой. Поэтому очный тур — достаточно сложная вещь и для вожатых, и для жюри.

Мы должны не только увидеть глубину знаний молодого специалиста, но и определить, самостоятельно ли он проходил предыдущие этапы.

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