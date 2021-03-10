23 Февраля и 8 Марта многие москвичи предпочли праздничный ужин в кафе или ресторане семейному застолью

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МТС провела анализ обезличенных данных и использования цифровых сервисов экосистемы компании в праздничные выходные — в День защитника Отечества и Международный женский день. Полученные результаты показали, что мужчины были более активны, чем женщины, поздравляя представительниц прекрасного пола, и предпочли праздничный ужин в кафе или ресторане домашнему застолью.

23 февраля мужчины общались в мессенджерах в два раза активнее, чем обычно, женщины — на 30 процентов больше, чем в обычный выходной день. 8 марта трафик увеличился в 2,5 раза у всех пользователей, также на 30 процентов вырос объем данных, передаваемых в Instagram, профиль использования социальных сетей мужчинами не изменился. Голосовой трафик в праздничные дни не отличался от обычных выходных.

Исследования также показали, что 8 марта мужчины проснулись в среднем на 26 минут раньше, чем обычно, 23 февраля — в обычное время. Подъем в праздничные дни для женщин не отличался от других выходных дней.

В День защитника Отечества незначительная часть проживающих в Москве женщин предпочла доставку еды — траты в этой категории возросли на 10 процентов по сравнению с обычным выходным днем. В Международный женский день расходы на заказы еды на дом у мужчин и женщин снизились на 23 процента. Отмечать мужской и женский праздники в ресторанах москвичи начали уже с первого выходного — финансовые расходы на праздничные застолья в столичных ресторанах и кафе выросли в субботы, 20 февраля и 6 марта, в среднем на 20 процентов. В День защитника Отечества их рост составил уже 28 процентов, а в Международный женский день — 217 процентов.

В дни праздников, 23 Февраля и 8 Марта, расходы на алкогольные напитки у представителей обоих полов выросли примерно на 30 процентов, средний чек у мужчин был выше обычного на 10 процентов.

В топе фильмов для домашнего просмотра в День защитника Отечества среди пользователей МТС ТВ были киноленты, рассчитанные на мужскую аудиторию: «Ford против Ferrari», «Артур и Мерлин: Рыцари Камелота» и «Мальчишник в Европе». Женщины выбирали фильмы для просмотра в праздничные дни вместе с остальными домочадцами с учетом интересов членов семьи. Среди просмотров лидировали комедии «Стендап под прикрытием», «Непосредственно Каха» и приключенческий мультфильм «Последний богатырь: Корень зла».

23 февраля и 8 марта женщины на 30 процентов чаще вызывали столичное такси, среди мужчин расходы в этой категории увеличились только в День защитника Отечества на 24 процента.