Передвигаться по льду нужно лежа

Член добровольной пожарной команды «Спасение ПРО» Иван Анохин (слева) спасает «утопающего» Тараса Кучеренко на учениях / Фото: Светлана Колоскова /Вечерняя Москва

10 марта, в среду, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС провели учения с членами добровольной пожарной команды «Спасение ПРО». Они вытаскивали людей, провалившихся под лед.

На спасательной станции в Строгине сотрудники инспекции по маломерным судам следят, чтобы не произошло никаких происшествий. Руководитель территориального отдела ведомства Максим Глушков выезжает на лодке на воздушной подушке и осматривает водохранилище. Прямо на льду стоит несколько палаток.

— Рыбаки на неделю оставляют их. По вечерам в будни они приходят прикармливать рыбу, а ловят на выходных, — рассказывает Максим Глушков. — Мы, естественно, проводим с ними профилактические беседы, чтобы рыбаки были осторожнее. Только в 2020 году зафиксировано 160 случаев, когда люди проваливались под лед. 108 человек из них удалось спасти, а 59 погибли. Уже в этом году три человека в Москве проваливались под лед, но мои коллеги успели их спасти.

Максим Глушков возвращается к берегу, где его уже ждут члены добровольной пожарной команды «Спасение ПРО». Их часто привлекают к дежурствам на водоемах.

— Ежедневно мы проводим мониторинг толщины льда. Сейчас он примерно 40–45 сантиметров. Такая толщина совершенно безопасна. Но это не значит, что по нему можно смело бегать. Ведь есть такие места, где лед намного тоньше. Там можно легко провалиться. Для одного человека считается безопасным лед в семь сантиметров, а для группы — не менее десяти сантиметров, — объясняет Максим Глушков.

Сотрудники МЧС проводят занятия с добровольцами, чтобы те помогали им в работе и точно знали, что делать, если человек провалился под лед.

Двое членов команды «Спасения ПРО» надевают специальные непромокаемые костюмы. Доброволец Тарас Кучеренко сегодня изображает тонущего. Член пожарной команды Иван Анохин должен его спасти. Он осторожно подползает к кромке льда. Это делается лежа, чтобы равномерно распределить тяжесть. Так лед не треснет. После Иван просит Тараса протянуть ему руки и крепко хватается за них. Как только сцепка произошла, второй спасатель, который остался на берегу, начинает тянуть за веревку, привязанную к костюму Ивана. Постепенно, следуя четкому алгоритму, пострадавшего вытаскивают из воды.

СОВЕТЫ

— Если вы провалились под лед, делайте меньше резких движений, чтобы зря не расходовать энергию.

— Нужно повернуться лицом к тому месту, откуда вы шли. Если в темноте вы не можете сориентироваться, то рукой нужно нащупать, где лед толще, и пытаться вылезти из воды в этом месте.

— Выбравшись на лед, добирайтесь до берега ползком. Если вы встанете на ноги, лед тут же треснет.

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