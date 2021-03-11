Продуктовая корзина: как прожить в условиях кризиса

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Хотя экономическая ситуация в мире непростая, российское правительство, по всей видимости, нашло способ успешно противодействовать подорожанию продуктов питания. По данным «Интерфакса», об этом заявил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

Согласно его словам, уже с начала весны специалисты систематически мониторят цены на основные услуги и товары. И хотя на экономику сейчас «давит» целый ряд неблагоприятных факторов, способных раскрутить маховик инфляции, кабмину удается успешно им противодействовать, смягчая влияние на кошельки граждан страны.

Какие же государственные ведомства должны следить за экономической ситуацией? Это Росстат, ФАС (Федеральная антимонопольная служба) и Министерство экономического развития. Более того, Минсельхоз будет контролировать 12 позиций, среди которых стратегически важные продукты питания.

Важную роль играет и законодательная деятельность Госдумы. Например, «единоросс» Анатолий Выборный представил проект, предусматривающий уголовное наказание за распространяемые среди общественности сведения, содержащие отличающиеся от официальных данных показатели по инфляции. В случае принятия этого закона удастся эффективнее бороться с ростом цен, потому что любые вбросы в информационное поле обоснованно считаются одним из факторов манипулирования рынком, так как провоцируют ажиотаж и панику среди населения.

Это весьма актуально: ведь, по мнению Bloomberg, Россия пока относится к тем странам, в которых подорожание продуктов приводит к росту социальной напряженности и недовольству граждан. Пока же в рамках законопроекта предлагаются санкции в виде штрафов в размере 200-500 тыс. руб. для физических лиц и 500-800 тыс. руб. для юридических, а также лишение свободы до 3 лет.

Напомним, что пока россияне в сложных условиях выживают благодаря экономии семейного бюджета, поиску дополнительных источников заработка и периодическим займам в МФО, с рейтингом которых можно ознакомиться, перейдя по ссылке. Кроме этого многие рассчитывают на сельскохозяйственную продукцию со своего приусадебного участка.

Вместе с тем, по данным сервиса Superjob, в 2021 г. 29 % россиян планируют больше читать и уделять времени самообразованию, а еще около четверти респондентов (27 %) — чаще общаться с близкими, наладить личную жизнь и заняться спортом.

На правах рекламы