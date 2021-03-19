Преимущества виртуализации для компании

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Каждая компания вне зависимости от своей отрасли стремится идти в ногу со временем, оптимизировать все процессы и улучать качество работы. Зачастую для этого необходимо пользоваться современными технологиями, которые позволяют наладить рабочие моменты, защитить и хранить в безопасности файлы фирмы.

На сегодняшний день существует множество технологий, которые позволят справиться с указанными задачами. Для того, чтобы понять, какие именно требуются организации, необходимо разобраться, что каждая из них значит.

Частное облако

Частное облако — это цифровое пространство, которое позволяет запускать виртуальные компьютеры и получать к ним удаленный доступ. При этом частное облако используется исключительно для нужд его собственника.

Доступ к нему могут получить сотрудники компании и, если есть такая возможность, некоторые избранные клиенты. Частное облако идеально подходит для хранения конфиденциальной информации. Чаще всего эта технология нужна банкам, страховым, операторам мобильной связи и ритейл-компаниям.

Для чего именно нужно частное облако?

Во-первых, оно позволяет экономить на технике — не нужно выделять огромное пространство для установки серверов, постоянно следить за его состоянием и модернизировать при необходимости. Обычно вся информация хранится в дата-центрах, причем иногда в другом городе и стране.

Во-вторых, частное облако позволяет защитить данные компании. Вся информация будет надежно защищена и не попадет в руки конкурентам. При этом у компании есть доступ к консоли управления, что особенно удобно. Посмотреть другие преимущества частного облака можно на сайте компании ITGLOBAL.COM.

Bare metal

Буквально bare metal переводится с английского языка как «голое железо» или «чистое железо». Это физический сервер без программного обеспечения или гипервизора. Другими словами, bare metal — набор аппаратных ресурсов, таких как процессоры, память, сетевые карты и подсистема хранения данных.

В этом случае виртуальные машины устанавливаются прямо на железо, а не в хост операционной системы. В итоге облако на «голом железе» позволяет заменить виртуальную облачную среду средой с выделенными серверами. В итоге клиент экономит ресурсы на виртуализации и одновременно не жертвует гибкостью и эффективностью.

Информационная безопасность

Эта технология помогает защитить информацию компании от любых негативных последствий. Стоит отметить, что есть несколько средств защиты информации. К ним относятся:

• Антивирусы (в том числе, облачные) — софт для обнаружения, нейтрализации удаления компьютерных вирусов. При этом проверки могут проходить по расписанию или по инициативе администратора.

• DLP (Data Leak Prevention) — программы для предотвращения утечки данных, защищающие компании от потери конфиденциальной информации.

• Системы криптографии — направлены на защиту данных путем преобразования данных. После этого их можно будет расшифровать только с помощью соответствующих шифров.

• Виртуальные частные сети VPN — позволяют использовать в рамках общедоступной сети частную сеть для передачи и приема данных.

• Прокси-сервер — выступает в качестве шлюза между компьютером и внешним сервером.

Managed it

Под этим термином понимается дистанционное управление IT-инфраструктурой клиента. Речь идет о серверном и сетевом оборудовании. При этом услуга Managed it, как правило, подразумевает полноценное администрирование на постоянной основе. Это означает для компании, предоставляющая такие услуги, обеспечит установку и настройку необходимых программ, их мониторинг, техподдержку и устранение неполадок.

Такая услуга имеет несколько преимуществ. Так, не придется искать и нанимать еще одного сотрудника. Выгоднее нанять стороннюю команду профессионалов. Кроме того, компания предоставит доступ к своим и будет гарантировать безопасность данных. Наконец, это позволит разгрузить собственный IT-отдел, направив усилия сотрудников в другое, более нужное русло.

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