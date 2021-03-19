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Таланты ТЦСО: как майор милиции пришла в социальную сферу
Фото: Из личного архива Натальи Атаевой

Таланты ТЦСО: как майор милиции пришла в социальную сферу

Марьяна Шевцова

Общество

Мало кто знает, что среди социальных работников есть профессиональные актеры, певцы, художники и даже спортсмены! В новой рубрике «Таланты ТЦСО» мы рассказываем о сотрудниках центров социального обслуживания. Новый выпуск посвящен Наталье Атаевой, работающей в филиале «Бутырский» территориального центра соцобслуживания «Алексеевский».

Наталья Петровна Атаева пришла в филиал «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» пять лет назад. Она сразу легко вошла в коллектив, подружилась с коллегами и влилась в работу. И это неудивительно, ведь Наталья молода душой и всегда найдет улыбку для окружающих.

— Наша социальная работа — это активный образ жизни и неограниченные возможности для самореализации! — говорит Наталья Петровна. — Но главное, что мы можем проявить свою активную жизненную позицию в помощи другим людям.

Жизнерадостность и открытость — вот главные качества, которыми можно охарактеризовать Наталью Алтееву. При взгляде на нее сложно поверить, что еще пять лет назад она была сотрудником милиции.

— В детстве я всегда мечтала стать милиционером и помогать людям. Часто взрослые любят спрашивать у детей о том, кем они будут, когда вырастут большими. И я всегда отвечала одинаково: буду милиционером! После окончания 10-го класса пошла работать в отделение. Но в органах на пенсию выходят рано. Уволилась я в звании майора. И казалось, вот он, закат жизни. Но оказалось, что все только начинается, — рассказывает Наталья.

Опыт предыдущей работы научил Наталью все схватывать на лету. За год она изучила все особенности новой профессии. Прошлая работа помогла Наталье Петровне и в новой деятельности. Все задачи она выполняет быстро, профессионально, очень точно и четко. При этом для каждого подопечного у нее особый подход: для кого-то — веселая шутка, для кого-то — теплота и забота, для кого-то — внимание и поддержка.

— Я люблю помогать. Бывают необычные и интересные люди с очень насыщенным прошлым, с уникальной биографией: ветераны войны, блокадники. Это настоящее счастье, что у меня есть возможность пообщаться с ними, узнать об их жизненном опыте, — признается Наталья Петровна.

Ежедневно Наталья Петровна помогает нуждающимся горожанам. Она собирает заявки на получение социальных услуг, помогает с оформлением электронных сертификатов. Каждую неделю к Наталье обращаются сотни жителей столицы, каждому нужно внимание, время и решение для его вопроса. Но большой объем работы только вдохновляет женщину.

— Я рада, что могу работать в социальной сфере. Очень мотивирует, заряжает и вдохновляет, когда ты понимаешь, что твой труд несет пользу. К тому же многие получатели социальных услуг, которые обращаются за помощью, — мои ровесники. Мне нравится такое рабочее общение, которое зачастую переходит в дружеское, — говорит она.

Чувство юмора, выправка и умение быстро и четко решать абсолютно любую задачу, с которыми жители приходят в центр социального обслуживания, — это то, что отличает Наталью от остальных сотрудников. Именно милицейская выдержка помогает легко находить пути решений в сложных ситуациях.

Свободное время Наталья посвящает своим близким и, конечно, любимому ЗОЖ-хобби. Да еще какому! Для себя Наталья Петровна выбрала парапланеризм.

— Моя работы и мои полеты — это то, что помогает мне еще ярче раскрыть себя. Мне кажется, что я могу быть примером для других горожан. Ведь после выхода на пенсию жизнь только начинается. Золотые годы 60 плюс — это именно то время, когда нужно пробовать новое и интересное, открывать в себе необычные грани, — добавляет соцработник.

Напоминаем, что обратиться за помощью в ТЦСО может любой москвич, нуждающийся в социальной поддержке. А для представителей старшего поколения и людей с хроническими заболеваниями, соблюдающих режим самоизоляции, работает горячая линия Комплекса социального развития.

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