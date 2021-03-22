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Рафик Загрутдинов: в апреле приступим к реконструкции Кокошкинского шоссе

Рафик Загрутдинов: в апреле приступим к реконструкции Кокошкинского шоссе

Никита Миронов  

Общество

Столичные власти определили подрядную организацию, которая займется реконструкцией участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов

— К производству работ планируем приступить в апреле. Предстоит реконструировать около двух километров дорог. После реконструкции дорога местного значения обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении. Завершить реконструкцию планируем в начале 2022 года, уточнил глава департамента.

По его словам, контракт будет заключен с ЗАО «ДОРИНЖ-39», работы должны быть выполнены в течение 10-ти месяцев.

Трасса проектируемого участка автодороги проходит в пределах деревни Зайцево. Далее вне населенного пункта - до границы поселения Кокошкино.

В процессе работ строители должны сделать земляное полотно и современные дорожные одежды. Кроме этого планируется перенести остановку общественного транспорта, построить развязку в одном уровне с двумя разворотами, поставить фонари, а также переустроить инженерные коммуникации: дождевую канализацию, наружный газопровод, хозяйственно-бытовую канализацию и сети электроснабжения.

Для удобства пешеходов строители организуют пять нерегулируемых пешеходных переходов. Причем — со светофорами. А еще местных жителей защитят от шума 12 экранов, общей протяженностью 1342,6 метра.

— По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы приступаем к реконструкции первоочередных магистральных улиц районного значения, — добавил Рафик Загрутдинов.

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