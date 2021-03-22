Рафик Загрутдинов: в апреле приступим к реконструкции Кокошкинского шоссе

Столичные власти определили подрядную организацию, которая займется реконструкцией участка Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до поселения Кокошкино. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов

— К производству работ планируем приступить в апреле. Предстоит реконструировать около двух километров дорог. После реконструкции дорога местного значения обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении. Завершить реконструкцию планируем в начале 2022 года, уточнил глава департамента.

По его словам, контракт будет заключен с ЗАО «ДОРИНЖ-39», работы должны быть выполнены в течение 10-ти месяцев.

Трасса проектируемого участка автодороги проходит в пределах деревни Зайцево. Далее вне населенного пункта - до границы поселения Кокошкино.

В процессе работ строители должны сделать земляное полотно и современные дорожные одежды. Кроме этого планируется перенести остановку общественного транспорта, построить развязку в одном уровне с двумя разворотами, поставить фонари, а также переустроить инженерные коммуникации: дождевую канализацию, наружный газопровод, хозяйственно-бытовую канализацию и сети электроснабжения.

Для удобства пешеходов строители организуют пять нерегулируемых пешеходных переходов. Причем — со светофорами. А еще местных жителей защитят от шума 12 экранов, общей протяженностью 1342,6 метра.

— По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы приступаем к реконструкции первоочередных магистральных улиц районного значения, — добавил Рафик Загрутдинов.