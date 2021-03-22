«Биосфера» экономит московскую воду

Фото: Стоян Васев

Сегодня во многих странах мира отмечается Всемирный день воды. Его цель — обратить внимание на важность доступа к пресной воде, а также пропаганда рационального использования водных ресурсов.

Сохранение водных ресурсов входит в число ключевых приоритетов программы развития, которую компания «Газпром нефть» продолжает на Московском нефтеперерабатывающем заводе. По итогам 2020 года предприятие в четыре раза сократило потребление воды и объем сточных вод. Экономия стала возможной благодаря инновационным биологическим очистным сооружениям «Биосфера». Технологии, разработанные российскими учеными, гарантируют очистку воды до 99,9 процента и дают возможность ее повторного использования в производстве. Эти сооружения начали работу на заводе в 2017 году.

За три года работы «Биосфера» на предприятии сэкономила более 10,5 млн кубометров воды: объем почти двух Химкинских водохранилищ!

СПРАВКА

«Биосфера» — автоматизированная многоступенчатая система, объединяющая несколько этапов очистки. Все промышленные и ливневые стоки последовательно проходят через блоки флотации, биоочистки, мембранные и угольные фильтры. В технологии участвуют микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности поглощают и перерабатывают остатки нефтепродуктов.