Участник программы стажировки правительства Москвы Иван Зайцев во время работы на выставке, которую организует Агентство инноваций Москвы. Молодой человек трудоустроился в госучреждение/ Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В Москве для будущих стажеров столичного правительства пройдет ежегодный «Интерн Пикник». 23 марта «Вечерняя Москва» узнала, как сделать карьеру в госорганах.

На протяжении нескольких лет в столице реализуется программа стажировок в правительстве Москвы. Ее участниками могут стать студенты старших курсов и выпускники вузов. Но попасть на такую стажировку непросто.

По словам заместителя начальника Управления государственной службы и кадров правительства Москвы Полины Логиновой, предварительно все кандидаты проходят отбор, который состоит из нескольких этапов.

— Сначала мы смотрим заявку и отбираем наиболее сильных кандидатов, затем проводим тестирование и видеоинтервью, на котором оцениваем осведомленность о городских проектах и мотивацию работать в городе, — рассказывает она. В этом году проводится несколько «карьерных школ» — краткосрочных образовательных онлайн-марафонов с участием экспертов и действующих городских чиновников.

Это теперь является обязательным условием для участия в стажировке.

— Это и подготовка ребят к работе в органах власти, прокачка личностных и профессиональных навыков, и в то же время отбор, поскольку в онлайн-марафонах мы смотрим на их активность, инициативность, вовлеченность. В итоге лучшие участники и становятся стажерами, — пояснила Полина Логинова.

Первое в этом году карьерное мероприятие — «Интерн Пикник» — как раз поможет ребятам, которые интересуются стажировкой, поближе познакомиться с программой, узнать, что им предстоит.

— На мероприятии, которое можно посетить как онлайн, так и офлайн, у нас будут работать несколько секций. На одной будут выступать руководители различных органов власти и учреждений, например, замначальника метрополитена и руководитель ВДНХ, на другой участники смогут прокачать свои личностные навыки, пообщавшись с экспертами и тренерами, — поделилась Логинова.

Отдельный блок — стендовые сессии с органами власти, в которых ребята могут узнать о возможностях карьерного развития молодежи. А еще на «Интерн Пикнике» можно будет посетить комнату виртуальной реальности и попробовать себя в роли сотрудника Госинспекции по недвижимости. Там же участники смогут пройти полиграф — для некоторых должностей в правительстве столицы это обязательное условие при приеме на работу.

Также своим опытом трудоустройства в учреждения правительства Москвы поделятся выпускники стажировки. Одним из спикеров будет студент Иван Зайцев, который теперь работает в Агентстве инноваций столицы.

— Я проходил стажировку в прошлом году, и буквально после второго этапа мне предложили остаться работать. Я, конечно же, согласился, — рассказал он.

Молодой человек отметил, что программа помогла ему лучше понять работу разных государственных структур и точнее определиться с тем, где ему бы хотелось работать. Для успешного трудоустройства, по словам Ивана Зайцева, нужно проявить себя.

— Важно показать работодателю, что вы можете стать незаменимым сотрудником, — считает он. — Старайтесь сразу включаться в работу, брать на себя решение приоритетных задач.

Выпускник стажировки также посоветовал посетить «Интерн Пикник», ведь именно с этого мероприятия и началась его карьера в правительстве Москвы.

КСТАТИ

В этом году на участие в весенней карьерной школе было подано более 6 тысяч заявок. Конкуренция на стажировке растет— в настоящий момент она составляет 60–70 человек на место.

«Интерн Пикник» хорошая возможность узнать больше о программе, регистрация доступна по ссылке: mosru.timepad.ru/event/1564852

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