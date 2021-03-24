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Зачем нужны уходовые средства для древесины
Фото: «Вечерняя Москва»

Зачем нужны уходовые средства для древесины

Полина Французова

Общество

Специалисты с большим опытом в работе со средствами защиты дерева рассказали об особенностях материалов для обработки древесины на основе натуральных древесных восков.

Экологичность и гипоаллергенность

Безопасность материалов — важнейший критерий, когда речь идет о поверхностях в доме. Масло для древесины многих известных брендов проходит строгий контроль на всех этапах производства. Такие материалы соответствуют международным стандартам безопасности и являются безвредными для людей, животных и экологии. Сразу после высыхания масла, краски и воски перестают выделять какие-либо испарения и конденсат, даже при нагревании и контакте с жидкостями обработанная древесина остается гипоаллергенной и безопасной. Подтвердить экологичность таких составов поможет документация, которую без проблем предоставляют компании-продавцы.

Обработанные профессиональными маслами деревянные поверхности можно смело использовать для приготовления еды. Для этого существует специальное масло для обработки разделочной доски из дерева — безопасное покрытие, защищающее кухонные столешницы, мебельные щиты и разделочные доски от постоянного воздействия влаги и бытовой химии. Этот продукт также подходит для обработки детских деревянных игрушек. Стоит обратить внимание, что он должен соответствовать детскому стандарту безопасности EN 71-3.

Устойчивость к влаге, морозам и механическим повреждениям

Состав масел глубоко проникает в древесину, оставляя ей возможность «дышать», что значительно продлевает срок службы материала и исключает появление трещин, плесени и признаков гниения. Масла на основе натуральных растительных восков эффективно защищают деревянные покрытия от влаги и резких перепадов температур, что делает их значительно более эффективными, чем привычные лаковые покрытия. При этом внешний вид изделия, покрытого профессиональным маслом, никак не уступает лаку: столешницы и даже паркет будут сиять и радовать гладкой фактурой.

Такие продукты увеличивают устойчивость древесины к механическим повреждениям. А если воздействие было настолько агрессивным, что покрытие все же немного пострадало — достаточно просто еще раз обработать поврежденный участок, при этом нет необходимости перепокрывать всю деревянную поверхность.

Глубокие цвета и яркий текстурный рисунок

Ассортимент масел позволяет подобрать идеальный материал, подчеркивающий текстуру каждого вида древесины. Светлые породы приобретают привлекательный золотистый оттенок и блеск, в то время как темные породы обретают благородную полуматовость. Независимо от разновидности древесины, масла эффектно проявляют текстурный рисунок, делая прожилки более явными и объемными.

Бесплатные консультации и высокий уровень сервиса

Купить масло для дерева в Москве и Санкт-Петербурге можно в специализированных точках продаж и шоу-румах. Жители регионов же могут выбрать необходимые материалы в интернет-магазине и заказать их с доставкой по всей стране. На сайтах представителей компаний-производителей есть специальные чаты с консультантами, в котором можно задать все интересующие вопросы и получить квалифицированную помощь в подборе материалов под конкретные задачи.

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