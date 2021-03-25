Таролог перечислила ритуалы для борьбы с вечерней хандрой

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Хандра — популярная проблема современного человека. Она становится довольно распространенным явлением при нашем напряженном образе жизни. Различные мысли и чувства мешают нам наслаждаться спокойными вечерами с ясной головой. О ритуалах, которые помогут справиться с вечерней хандрой, рассказала таролог Александра Харрис.

Не забывайте о себе в выходные

Все мы знаем, как легко поддаться хандре, беспокоясь о предстоящей неделе, но постоянная безостановочность только усугубит это чувство. На выходных важно найти время для сброса настроек, чтобы вы могли провести день, чувствуя себя энергичными. Я не говорю, что вам следует выделить час, чтобы отправиться в спа в воскресенье, поскольку понятно, что это, скорее, мечта, чем реальность, но попробуйте провести короткие пятиминутные ритуалы в свои выходные, чтобы вы могли найти время на себя и сброс. Например, ведите дневник пяти минут в субботу утром, медитируйте пять минут в воскресенье вечером, потратьте пять минут на уход за кожей, пролистайте журнал пять минут в субботу днем.

Физическая активность

Это может помочь увеличить уровень эндорфинов, снизить уровень стресса и помочь вам чувствовать себя более энергичными в долгосрочной перспективе. Но иногда обязанность выполнять упражнения может усилить чувство страха, которое мы уже испытываем, даже если мы знаем, что это поможет, мы просто не можем заставить себя это сделать. Вот почему так важно найти то, что вам действительно нравится, чтобы это не воспринималось как еще одна задача, которую вам нужно выполнить. Если вы не можете придумать что-то, что вам нравится, поставьте себе задачу пробовать что-то новое каждую неделю в течение четырех недель. Например, на первой неделе — йога, на второй — теннис, на третьей — бег трусцой, на четвертой — пилатес. Вы можете заниматься физическими упражнениями с семьей на выходных — отправляйтесь в парк и поиграйте с детьми или в игры с мячом.

Взгляните в лицо своим страхам

Визуализация и ведение дневника — отличные способы помочь вам понять, что именно заставляет вас бояться этой недели и приблизить вас к преодолению страха. Если вы чувствуете, что к вам приближается страх, возьмите ручку и бумагу, закройте глаза и на минуту визуализируйте свою неделю. Подумайте о том, что вам нужно сделать. Кто-нибудь чего-то ждет от вас? Есть ли что-нибудь, что вы не смогли закончить на прошлой неделе? Какой день недели для вас самый беспокойный? Затем подумайте о плюсах своей недели. Есть ли что-нибудь, чего вы с нетерпением ждете? Будете ли вы проводить время с друзьями или семьей? Планируете ли вы вкусно поесть в какой-то из дней? Как только вы подумаете об этих вещах, установите таймер на две минуты и записывайте все, что приходит в голову: как положительное, так и отрицательное.

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