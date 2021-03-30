Дом, в котором будем жить

Фото: Проект «Аквилон Митино» пресс-служба ГК «Аквилон»

В 2020 году Москва установила новый рекорд по вводу недвижимости, сдав почти 5 млн кв. м жилья. В этом году снижать темпы столица не планирует. Только за первые месяцы текущего года в эксплуатацию введено порядка 700 тысяч квадратных метров жилья.

Покупка квартиры — это создание крепкого фундамента для построения личного счастья. Да-да, ведь именно здесь человек проводит лучшее время жизни. Здесь растут дети и проводят время с семьей, здесь отдыхают, работают и строят планы. Поэтому при выборе жилья важно все — от экономии электричества до придомовой территории. Девелопер «Аквилон» предугадывает желания будущих жильцов, предлагая самые современные мировые тренды.

Молодая семья Смирновых давно мечтает о своем гнездышке, пусть и в ипотеку. Но как ни стараются риелторы, показывая капризным клиентам модные новостройки, глава ячейки общества Павел недоволен:

— Помните фильм «Ирония судьбы, или С легким паром»? Одинаковые агрессивно наступающие бесконечным рядом типовые дома-близнецы? Это же страшно! Почти в каждом советском городе типовые Черемушки, типовой кинотеатр «Ракета» с типовыми (добавим от себя, не по тексту) детскими площадками. И это можно понять, время было другое, более сложное, что ли... Но сейчас двадцать первый век! Лазеры, нанотехнологии, космические исследования и… типовые дома? Я не хочу жить в типовой бетонной коробке.

Психолог Анастасия Смирнова с мужем-программистом согласна и признается, что они ждут пополнения семьи и им важна обстановка, в которой будет расти будущий малыш:

— Понимаете, человек с детства должен жить в гармонии, видеть вокруг себя красоту, а не ядовито ярко-розовые горки с лимонно-кислотными цветами! Очень хочется, чтобы игровая площадка была разделена по зонам: одна для малышей, другая для дошколят, третья для школьников. Мозг ребенка, как губка, впитывает любую информацию. К семи годам у детей формируются сознание, мышление, собственное мнение. И нам хочется, чтобы с пеленок наш сын или дочка мог отличить хорошее от плохого, качественное от подделки, настоящее от искусственного. Вы не представляете, сколько мы риелторов сменили, которые пытались убедить нас, что все дома одинаковые. А потом мы нашли Группу «Аквилон»! И все изменилось! Теперь наши поиски сократились до трех адресов: «Аквилон Beside» (ЮВАО, ст. м. «Нижегородская»), «Аквилон Митино» (СЗАО, ст. м. «Пятницкое шоссе») или «Аквилон PARK» (Новая Москва, ст. м. «Коммунарка»). Осталось выбрать. Все комплексы демонстрируют, что застройщик понимает, как организовать жилую среду.

Проект «Аквилон Митино»/ Фото: пресс-служба ГК «Аквилон»

Действительно, проекты Группы «Аквилон» поражают продуманностью. Например, в Митине к жилому комплексу будет примыкать участок набережной реки Сходня, длина которой составит порядка 400 метров, ширина — 6 метров. Девелопер взял на себя обязательство благоустроить этот участок, превратив это место в современное общественное пространство. Легко представить, как жильцы будут прогуливаться по бульвару с ландшафтным освещением, любоваться цветочными клумбами и альпийскими горками с валунами, отдыхать на лежаках в лаунж-зоне, устраивать пикники на специально оборудованных площадках.

Уделили застройщики внимание и благоустройству внутренней территории. Здесь раскинется экопарк площадью порядка 6500 квадратных метровс зелеными скверами, зонами добрососедства и городским огородом. Пока любители тихих прогулок будут наслаждаться природой, любители активного отдыха смогут играть в петанк, пляжный футбол и волейбол, футбол или баскетбол. Кроме специальных площадок, найдется место для оборудования зоны для медитаций и занятий йогой, а также для установки столов для настольного тенниса.

— Все больше людей обращают внимание на дворовую территорию, — говорит директор Группы «Аквилон» в Москве и МО Дмитрий Рогатых. — Это отличный тренд. Внутренняя территория жилых комплексов — это место притяжения жителей. Поэтому мы проектируем внутридворовые пространства, стараясь создать максимум возможностей для интересного досуга. Учитываем пожелания и взрослых жителей, и тинейджеров, и малышей. Но двор должен быть не только удобным, но и безопасным, поэтому всю территорию обеспечиваем видеонаблюдением, закрываем дворы от машин. Кроме того, мы реализуем концепцию безбарьерной среды — комфортной и доступной для всех групп населения.

Наличие общественных пространств и коворкингов в доме для россиян еще в новинку, но норма, например, для Скандинавии. Дома с общими прачечными, детскими комнатами, спортивными залами, коворкингами очень популярны в Европе, сегодня это мировой тренд. Группа «Аквилон» одной из первой в России начала развивать его в общественных пространствах.

— В самоизоляции многие пришли к выводу, что домашние тренировки — это удобно и эффективно, — подчеркивает Дмитрий Рогатых. — В своих проектах мы расширяем эти возможности. Спортзалы «Аквилон Fitness», которые появятся в проектах Группы, будут представлять собой просторные помещения с разнообразным оборудованием. В спортзалах комплекса удобно заниматься йогой, пилатесом и другими практиками самостоятельно или с приглашенным тренером. Впрочем, наполнение для каждого спортзала будет индивидуальным. Ведь одни хотят заниматься цигуном, а других привлекают тренировки на тренажерах-эллипсах или велотренажерах. Одинокая детская площадка и скамейки — это пережитки прошлого. И этого совершенно недостаточно, чтобы заинтересовать жителей проводить больше времени на свежем воздухе.

Проект «Аквилон Beside» / Фото: пресс-служба ГК «Аквилон»

У будущих владельцев квартир в ЖК «Аквилон BESIDE» такой проблемы не будет. Ведь к их услугам уникальный двор-парк с ландшафтным озеленением. Живописный сквер с деревьями, клумбами и цветниками, детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, площадки с лежаками для йоги и релаксации, беговая и велосипедная дорожки. Причем в дизайне ландшафта применят геопластику для холмистого рельефа и исключительно экологичные материалы от известных компаний Kompan, «Аданат». Кстати, шумные детские игры не помешают тем, кто предпочитает спокойный отдых, ведь площадки грамотно разведены.

Меняется подход к организации комфорта и в самих квартирах: жильцы смогут экономить время и силы в вопросах управления квартирой, ведь все они уже будут оборудованы «умными» системами управления домом inHOME:

— Эта уникальная система будет внимательно следить за состоянием вашей квартиры. Через мобильное приложение inHOME вы сможете вызвать сантехника или электрика, оплатить ежемесячные счета от управляющей компании, проверить динамику расхода ресурсов. Здесь же можно принять участие в голосовании общего собрания собственников или подключиться к камерам видеонаблюдения. Система inHOME синхронизирована с датчиками протечек и дыма, открытия дверей и со счетчиками коммунальных ресурсов. Дистанционно можно перевести квартиру в режим энергосбережения или перекрыть воду, пока вы в отъезде. Также в inHOME входит голосовой помощник для удобного управления «умными» элементами вашего дома. Опрос ВЦИОМ показал, что порядка 57% россиян тщательно следят за расходованием энергоресурсов и всегда экономят их потребление. А значит, такая услуга им придется по душе.

— Выбор действительно очень сложный, — улыбаются Павел и Анастасия Смирновы. — Нам нравятся все проекты, но пока мы больше склоняемся к ЖК «Аквилон Митино». Уверены, что подобные проекты объединяют людей с похожими представления о красоте и комфорте жилья. Внезапное желание соорудить клумбу из старых покрышек здесь вряд ли у кого-то возникнет, потому что окружающая действительность и так радует глаз. И озеленение, и общий экостиль детских площадок, и уличная мебель, крытые беседки... Для тех, кому хочется привнести что-то свое, есть городские огороды. Нашим мамам это точно понравится: они любят разводить растения. А здесь даже на дачу ездить не придется. Мы знаем, что это распространенная практика в Скандинавии.

Проект «Аквилон Kids» в «Аквилон PARK» / Фото:пресс-служба ГК «Аквилон» /

Двор жилищного комплекса послужит местом отдыха и для малышей: детям скучать не придется — застройщики предусмотрели и этот вопрос. Маленькие жильцы смогут посещать клубы «Аквилон Kids», для взрослых построят спортивные залы «Аквилон Fitness» и коворкинги для людей, работающих удаленно или на себя.

— Сегодня детская инфраструктура на пике спроса, поэтому стали востребованы детские клубы «Аквилон Kids» — яркое пространство с индивидуальным тематическим дизайнерским ремонтом, — поясняет Дмитрий Рогатых. — Они включают в себя, например, бассейн с шариками, спортивный уголок со шведской стенкой и качелями, зону для творчества с мольбертами для рисования мелом и маркерами, стол для поделок, шахматы и разные игрушки. Первые такие пространства появятся в жилом комплексе комфорт-класса «Аквилон PARK» в Новой Москве, который сдается в эксплуатацию во втором квартале 2022 года.

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