За тюльпанами расцветут пионы

Пионы / Фото: Василя Махиянова, «Вечерняя Москва»

В парке «Зарядье» расцвели хионодоксы, известные в народе как снежные красавицы. Вот-вот под Стеклянной корой распустится морозник, или зимовник. Об этих и других растениях, которые в Москве можно встретить только в «Зарядье», рассказал заместитель начальника отдела по природоохранной и садово-парковой работе Евгений Сапунов.

Весна в «Зарядье» — время наводить порядок. Садовники уже сделали санитарную обрезку кустарников и готовы приступить к злакам.

— Поскольку у нас природный парк, то осенью, в отличие от остальных парков, мы не обрезаем кусты и высокие травы, — пояснил Евгений Сапунов. — Сухоцветы гортензии, например, стоят всю зиму. И когда на них появляется иней, смотрятся сказочно.

Но снег сошел, и природа требует обновления. Первыми, ожидаемо, в парке расцвели подснежники. За ними подтянулась нежная сцилла сибирская. Это все ранние цветы — так называемые предвестники настоящей весны.

— Сейчас еще немного потеплеет, и в зоне широколиственного леса, ближе к Кремлю, появятся «ковры» из пролесок, — сказал Сапунов.

Как только на улице установится настолько теплая погода, что даже ночью температура воздуха будет стабильно держаться на уровне 5–7 градусов выше нуля, зацветут ветреница, мускари, известный также под названиями гадючий лук или мышиный гиацинт, и примула.

Кстати, у примулы тоже несколько имен. Ее еще называют первоцвет лекарственный, баранчики, ушки, котики, золотые и небесные ключики. Последняя версия связана с легендой, по которой апостол Петр, узнав, что падшие ангелы каким-то образом смогли изготовить ключи от ворот рая, разволновался и выронил из рук настоящие ключи. Упав на землю, они превратились в чудесный цветок.

— Если будет теплый апрель, то из кустарников в зоне степи должен цвести миндаль степной, — добавил Евгений Сапунов. — И уже к началу мая распустится тюльпан Биберштейна.

Это один из видов краснокнижных растений, которые в Москве высаживают только в «Зарядье». В отличие от сортовых тюльпанов они невысокие, но с довольно крупными желтыми цветочками.

— Как и в дикой природе, у нас, в центре города, сначала над степью поднимутся тюльпаны, карликовые ирисы, а потом зацветут тонколистные пионы — тоже очень интересный краснокнижный вид, — подчеркнул Сапунов.

Кусты редкого пиона покроют десятки ароматных ярко-красных цветков.

Из других нехарактерных для Москвы растений в «Зарядье» теперь есть крымские эндемики. Их привезли из Никитского ботанического сада.

Под Стеклянной корой можно увидеть можжевельник казацкий, тис ягодный, магнолию крупноцветковую и другие южные растения.

— В Москве много замечательных мест. Мне, например, еще очень нравится парк «Дубки», — поделился Евгений Сапунов. — Там тихо, уютно, весной и летом всегда много цветов и обитают утки-огари.

КСТАТИ

Парк «Зарядье» поделен на семь природно-ландшафтных зон: северные ландшафты, хвойный, прибрежный и смешанный лес, березовая роща, степь и луг. Всего на территории парка растут около миллиона растений из разных уголков нашей страны, включая 800 деревьев и почти 8 тысяч кустарников. Только в прошлом году в парке высадили 85 тысяч новых цветов. Так, хохлатка и фиалка душистая украсили смешанный лес, молочай кипарисовый и ирис безлистный — степные просторы, а княженика обыкновенная — тундру.

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