Герой без ремня: нужно ли предупреждать зрителей о сценах небезопасного вождения

Фото: Ирония судьбы, 1975 год

Зрителей онлайн-кинотеатров будут предупреждать о наличии в фильмах сцен поездок на автомобилях без ремней безопасности. Кампанию по информированию граждан о правилах безопасного поведения на дорогах запустили Департамент транспорта Москвы и компания «Яндекс Go». Отныне интернет-пользователям перед просмотром некоторых картин будут напоминать о необходимости пристегиваться как на передних, так и на задних местах в автомобиле. Насколько данная мера будет эффективна, «Вечерняя Москва» спросила у экспертов.

Идея запустить социальный ролик о важности использования ремней безопасности пришла к авторам проекта после проверки двух тысяч популярных фильмов. Оказалось, что в 70 процентах этих картин есть сцены, где герои не пристегнуты во время вождения авто. В список лент-«нарушителей» попали как фильмы из советской классики, так и современные: «Покровские ворота», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мэри Поппинс, до свидания», «Драйв», «Ла-Ла Ленд», «Ночной дозор» и многие другие.

Инициаторы проекта отмечают, что главным приоритетом является безопасность пассажиров и водителей. Согласно статистике, в 50 процентах дорожных аварий ремень безопасности спасает жизнь тех, кто едет на передних сиденьях, и на 75 процентов снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади.

По мнению автоэксперта Алексея Аксенова, секундные ролики перед началом фильма вряд ли исправят ситуацию:

— Я не считаю, что они помогут увеличить число людей, желающих использовать ремень безопасности. Человек мог годами нарушать это правило, и я сомневаюсь, что с появлением предупреждения его поведение как-то изменится.

Действительно эффективной мерой, по мнению Аксенова, станет увеличение штрафов:

— Был период, когда в Москве проводились рейды. Всех непристегнутых жестко штрафовали. И вот тогда автомобилисты начали использовать ремни. Как только рейды прекращались, водители снова расслаблялись.

Некоторые автомобилисты в качестве оправдания, как считает собеседник «ВМ», приводят весьма нелепые доводы:

— Большинство из них уверяют, что это средство безопасности якобы вызывает дискомфортные ощущения в области груди. Более дешевой отмазки я никогда не слышал. Сегодняшние ремни вполне пластичны, изготовлены из материалов, которые не вызывают никаких неприятных ощущений, они никак не сдавливают, имеют систему регулировки.

В то же время Аксенов выразил уверенность, что ролики будут иметь положительный эффект, если создатели выпустят их в форме социальной рекламы:

— Речь идет не совсем о видеопризыве. Например, огромные баннеры. На них будет изображен водитель за рулем, а рядом — выбита надпись, что он выжил в аварии только благодаря пристегнутому ремню. Такие билборды в разы эффектнее, чем ролики.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ и председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков счел инициативу авторов проекта целесообразной.

— Я считаю, что это вполне здравая мысль. Но подобные ролики должны использоваться не только при просмотре фильмов в интернете, но и на телевидении. При грамотном применении изобразительных средств такое видео очень мощно может воздействовать на сознание и даже подсознание человека. Через какой-то период те, кто отказывался пристегиваться, начнут это делать, — отметил эксперт.

Лысаков подчеркнул, что в других странах подобные предупреждающие видео демонстрируются на постоянной основе как в Сети, так и на телевидении в прайм-тайм.

— Обратите внимание, что при просмотре американских фильмов даже самые отбитые преступники, садясь за руль, сразу пристегивают ремень. В наших же фильмах даже положительные герои это редко делают, а потом граждане бессознательно повторяют за ними и не используют ремень, — сказал Лысаков.

Парламентарий отметил, что, согласно исследованиям ученых, не менее 60 процентов людей после просмотра роликов с социально значимым посылом на автомобильную тематику начинают соблюдать ПДД. Также эксперт напомнил, что сегодня все нарушения фиксируются камерами видеонаблюдения, поэтому отказ от использования средств защиты для нарушителя завершится административными штрафами и иными мерами наказания за более серьезные оплошности.

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